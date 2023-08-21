الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لرصد الأرض

أطلقت الصين اليوم الاثنين، إلى الفضاء قمرا صناعيا جديدا لرصد الأرض، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربى الصين.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أنه تم إطلاق القمر الصناعي "قاوفن-12 04" على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-4 سي" الساعة 1:45 صباحا بتوقيت بكين، ودخل بنجاح المدار المخطط له.
وأضافت أن سيستخدم القمر الجديد في مجموعة متنوعة من المجالات، منها مسح الأراضي، والتخطيط الحضري، وتصميم شبكة الطرق، وتقدير غلة المحاصيل، والإغاثة في حالات الكوارث.
ويمثل هذا الإطلاق المهمة رقم 484 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونج مارش".
يذكر أن الصين أطلقت بنجاح الأسبوع الماضى صاروخا حاملا من طراز "كوايتشو-1 أيه" لإرسال خمسة أقمار اصطناعية جديدة إلى الفضاء من مركز شيتشانج لإطلاق الأقمار الاصطناعية فى مقاطعة سيتشوان جنوب غربى الصين.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه تم إطلاق الأقمار الاصطناعية الخمسة التابعة لكوكبة الأقمار الاصطناعية الصغيرة (Head-3) في الساعة 1:32 مساء (بتوقيت بكين)، ودخلت المدار المخطط بنجاح، وسيتم استخدامها بشكل أساسى لتوفير الخدمات التجارية للاستشعار عن بُعد.
وكان الإطلاق هو المهمة الـ27 لسلسلة الصواريخ الحاملة "كوايتشو-1 أيه".
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