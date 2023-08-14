وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه تم إطلاق الأقمار الاصطناعية الخمسة التابعة لكوكبة الأقمار الاصطناعية الصغيرة (Head-3) في الساعة 1:32 مساء (بتوقيت بكين)، ودخلت المدار المخطط بنجاح، وسيتم استخدامها بشكل أساسى لتوفير الخدمات التجارية للاستشعار عن بُعد.

وكان الإطلاق هو المهمة الـ27 لسلسلة الصواريخ الحاملة "كوايتشو-1 أيه".