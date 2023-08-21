الصحة توجه رسالة هامة حول تناول المضادات الحيوية للمرضى.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يجب عدم تناول أى دواء بدون الرجوع للأطباء، ووجهت الوزارة نصيحة للمواطنين والمرضى بأن يكونوا حريصين فى استخدام المضادات الحيوية بجرعات أقل أو أكثر مما يجب، حفاظًا على صحتهم.

وقالت وزارة الصحة والسكان : الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية يشمل ما يلي:

1- التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض، وقبل المدة التي حددها الطبيب.​

2- استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.​

3- استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.​

4- استخدام المضاد الحيوي بدون استشارة الطبيب.​

5- استخدام المضاد الذي وصف لشخص آخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.​

6- تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.