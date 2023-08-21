الأقصر تصل لـ55 يوماً من الحملات الصحية والندوات لدعم الأهالى بحملة 100 يوم صحة

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، إستمرار الفرق الطبية المختلفة بمديرية الشؤون الصحية في حملات 100 يوم صحة ، لدعم المواطنين بحملات فحص وتقديم علاج مجانى وندوات توعوية وتثقيفية متنوعة، حيث وصل قطار الحملة لـ55 يوماً منذ انطلاقها وجاب عدد كبير من القرى والنجوع والوحدات الصحية لدعم صحة المواطنين.

وفى هذا الصدد تم دعم الأهالى فى إدارة إسنا الصحية عبر تقديم مسئولى حملة 100 يوم صحة خدماتها المتنوعة والمكثفة للمواطنين، كما أن المبادرة تطرقت إلي الجانب التوعوي والإرشادي والتثقيفي للمواطنين نحو الخدمات التي تقدمها تلك المبادرة وأثر تلك الخدمات على كل فرد من أفراد الأسرة، حيث تم عمل ندوات تثقيفية بإدارة إسنا الصحية وفي مقر المجلس القروي الشغب بإدارة إسنا، عن وسائل تنظيم الأسرة ومبادرة 100 يوم صحة، كما استمرت الفرق الطبية المختلفة بدورها في مقر جمعية تنمية المجتمع إدارة البياضية، وكذلك وحدة العشى بإدارة الزينية الصحية، في تقديم خدماتها المتنوعة والمكثفة للمواطنين، وتم داخلها عمل ندوة تثقيفية للسيدات عن حمى الضنك ومبادرة 100 يوم صحة.

ومن جانبها أعلنت الدكتورة حنان صالح منسق المبادرات الرئاسية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، ومدير رعاية الأمومة والطفولة، أن إجمالي عدد الحالات المترددة لتلقي خدمات مبادرة "100 يوم صحة" على مدار الشهر الماضي بلغ 12825 حالة بواقع 58360 خدمة، تضمنت 2648 حالة بمبادرة صحة المرأة، و1314 حالة بمبادرة المسح السمعى للمواليد، و5815 حالة بمبادرة الاعتلال الكلوى والأمراض المزمنة، و1460 حالة بمبادرة صحة الأم والجنين، و1588 حالة بمبادرة المقبلين على الزواج، وذلك فى ضوء تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة" على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأضافت الدكتورة حنان صالح، أنه بلغ عدد المنتفعات بخدمات تنظيم الأسرة 20834 حالة، وبلغت زيارات الرائدات 26982، مشيرة إلى أنه تم المرور على 920 منشأة غذائية و203 محطات مياه شرب و7 محطات صرف صحي، بينما بلغ عدد الأطفال المطعمين 178180 طفلا.