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مبادرة 100 مليون صحة تقدم خدمات طبية لأكثر من 1.5 مليون مواطن بكفر الشيخ

الأحد، 20 أغسطس 2023 09:57 ص
مبادرة 100 مليون صحة تقدم خدمات طبية لأكثر من 1.5 مليون مواطن بكفر الشيخ 100 مليون صحة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،  أن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك منذ انطلاقها يوم الأحد، 25 يونيو حتى 19 أغسطس 2023، لمليون و556 ألفا و75 مواطناً ما بين مبادرات رئاسية وإحالة (المبادرات الرئاسية وقوافل طبية وتنظيم أسرة ونفقة دوله وغير قادرين وعيادات خارجية وطوارئ مستشفيات ووحدات طب أسرة ومراكز طبية)، إضافة لمبادرات الصحة العامة لـ191 ألفا و522 مواطناً بالاضافة إلى تحويل 22 ألفا و923 حالة للمستشفيات لاستكمال الفحوصات والعلاج.
 
وأضافت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، تم تطعيم 421 ألفا و874 طفلا ضمن أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية، والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحى، وذلك ضمن فعاليات المبادرة.
 
وقامت عيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الثابتة والمتنقلة بتقديم خدماتها إلى 132 ألفا و228 منتفعة، بالإضافة إلى 128 ألفا و431 زيارة للمنتفعات الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة، وتم صرف 126 ألفا و203 وسائل تنظيم أسرة وعمل 148 ألفا و655 زيارة عن طريق الرائدات الريفيات.
 
وأكدت الدكتورة أمال حجاج، منسق عام المبادرات الرئاسية، ومبادرة 100 يوم صحة، أنه تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وصرف العلاج لـ21 ألفا و866 مترددا ضمن العيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية، وتحويل 444 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج؛ بالإضافة للمرور عن طريق فرق مراقبة الأغذية على 2522 منشأة غذائية، وأخذ 617 عينة مواد غذائية وتحرير 1204 محاضر للمنشآت المخالفة وضبط 97 منشأة بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت بالإضافة إلى إعدام 19 ألفا و378 كيلو من الأغذية المختلفة، و337 لتر سوائل، والمرور على 437 محطة لمياه الشرب، و103 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحى.
استمرار تقديم الخدمات الطبية ضمن حملة 100 يوم صحة
استمرار تقديم الخدمات الطبية ضمن حملة 100 يوم صحة

اقبال على تقديم الخدمات الطبية
إقبال على تقديم الخدمات الطبية

تقديم الخدمات الطبية ضمن 100 يوم صحة
تقديم الخدمات الطبية ضمن 100 يوم صحة

جانب من اجراء تحليل السكر
جانب من إجراء تحليل السكر

جانب من تقديم الخدمات الطبية
جانب من تقديم الخدمات الطبية
 

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