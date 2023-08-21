اكتشف كل ما تريد معرفته عن مجمع إنتاج السيليكون في العلمين

كتبت -مروة الغول

تضم المنطقة الصناعية بالعلمين أحد أهم المناطق الصناعية الواعدة عالميا، عدد من مشروعات البتروكيماويات منها مجمع إنتاج السيليكون والذى يعد أحد أهم المشروعات القومية والاستراتيجية لقطاع البترول والثروة المعدنية فى إطار رؤيته لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية والتعدينيةوفيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بالمشروع وكانت كالتالى..

1 المشروع نموذجا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص فى إقامة صناعات جديدة لإستغلال الثروات التعدينية بإستثمارات وطنية، وذلك بديلا عن تصدير تلك الثروات فى صورتها الخام بما يعزز من القيمة المضافة والعائد من هذه الثروات على الاقتصاد المصري.

2-يضم هيكل المساهمين فى المشروع الجديد عن قطاع البترول والثروة المعدنية كل من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة المصرية للثروات التعدينية، ووزارة قطاع الأعمال العام ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة المصرية للسبائك الحديدية، وبالشراكة مع شركة ابدأ لتنمية المشروعات ذراع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" وكل من شركة ليبرا كابيتال وشركة وسط الصحراء للتعدين والمشروع مقرر إقامته على مساحة 200 فدان بأرض الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات فى مدينة العلمين الجديدة.

3-يهدف لتوفير منتج محلى الصنع من السيليكون ومشتقاته بدلًا من استيراده.

4- المشروع يضم 4 مراحل مختلفة حيث جرى الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى التفصيلية للمرحلة الأولى والتى تستهدف إنتاج السيليكون المعدنى بطاقة إنتاجية 45 ألف طن سنويًا وبتكلفة استثمارية تقدر بــنحو 172 مليون دولار اعتمادًا على خام الكوارتز المصرى فائق النقاء بدلا من تصديره خامًا للخارج.

5-سيلبى احتياجات السوق المحلى بإحلال الواردات من هذه المادة التى تستخدم فى العديد من الصناعات والتطبيقات كصناعة الألومنيوم ومشتقات السيليكون من البولى سيليكون والسيليكونات الوسيطة على أن يتم تصدير الفائض.

6-من المخطط فى المرحلة الثانية إقامة مشروع لإنتاج مشتقات السيليكون "السيليكونات الوسيطة" والتى تدخل فى صناعة المواد العزلة والبناء والتشييد والمطاط والاستخدامات الطبية والورق وغيرها وذلك بطاقة إنتاجية مبدئية تتراوح بين 60-100 ألف طن سنويًا اعتمادًا على توافر المواد الخام الأساسية محليًا المتمثلة فى السيليكون المعدنى والميثانول وحامض الهيدروكلوريك وتهدف المرحلة الثالثة لإقامة مصنع لإنتاج البولى سيليكون بطاقة إنتاجية مبدئية قدرها 10 ألاف طن سنويًا، والذى يدخل فى صناعة الإلكترونيات وصناعة الخلايا الشمسية، حيث تعتمد صناعة الشرائح الإلكترونية فى قطاع التكنولوجيا العالمى فى العالم على البولى سيليكون، وكذلك لمواكبة التوسع المتزايد فى مشروعات الطاقة الشمسية لتحقيق الاستدامة، ومن المخطط تنفيذ المرحلة الرابعة لمجمع السيليكون ومشتقاته من خلال إقامة مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة لإنتاج منتجات نهائية يتم استيرادها من الخارج كالمواد العازلة والمواد اللاصقة والمواد الرابطة والمطاط.

7-من المخطط أن يتم تغذيته بالطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة كالطاقة الشمسية وتجدر الإشارة أنه تماشيًا مع التوجه العالمى نحو استخدام الطاقات المتجددة وتوافقًا مع السياسات العامة للدولة المصرية للتوسع فى استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة النظيفة المتجددة وفى اطار رؤية قطاع البترول الرامية لتحقيق الاستدامة بكافة مشروعاته وأن تكون مشروعات صديقة للبيئة.

8- سيقام المشروع بنظام EPC+FINANCE لتدبير التمويل اللازم لتنفيذه من خلال المقاول العام للمشروع بما لايضع اى أعباء مالية أو التزامات على المساهمين.