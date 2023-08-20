اليوم السابع
Ads
الأحد، 20 أغسطس 2023 06:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة بنها تكرم باحث اكتشاف الديناصور لتميزه علميا

الأحد، 20 أغسطس 2023 04:58 م
جامعة بنها تكرم باحث اكتشاف الديناصور لتميزه علميا جانب من التكريم
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كرم الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها، الباحث بلال سالم المدرس المساعد بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم بالجامعة، وعضو فريق مركز الحفريات بجامعة المنصورة، وذلك بحضور الدكتورة نهاد البرقي القائم بعمل عميد كلية العلوم.
 
ووجه القائم بعمل رئيس الجامعة، الشكر إلى الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور هشام سلام رئيس الفريق البحثي، لرعايتهم ودعمهم للباحث خلال مشواره العلمي وإجراء بحوث تعاون مشترك بين الجامعتين.
 
وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، أن جامعة بنها تزخر بالعديد من شباب العلماء المتميزين في مختلف المجالات العلمية والبحثية، موضحا أن الجامعة حريصة على خلق بيئة علمية وأكاديمية محفزة لشباب الباحثين وربط البحوث العلمية بمشاكل المجتمع.
 
يذكر أن الباحث بلال سالم حصل علي درجة الماجستير في الحفريات الفقارية من جامعة أوهايو الأمريكية، وله 3 أبحاث منشورة دوليا في مجلات Q1 ذات معامل تأثير قوى، بالإضافة إلي العديد من الملخصات البحثية التي تم نشرها في أكبر المؤتمرات الدولية.
 
كما قاد فريق دولي للكشف عن ديناصور مصري من عائلة الأبيلوسوريدات آكلة اللحوم التي عاشت في أرض الديناصورات "الواحات البحرية"، كما شارك في اكتشاف ديناصور آخر آكل للعشب من واحة باريس بصحراء مصر الغربية، سمى هذا الديناصور إيجاي سيمخو وهو اسم مقتبس من اللغة المصرية القديمة.
خلال التكريم بجامعة بنها
خلال التكريم بجامعة بنها

 


اخبار القليوبية

جامعة بنها

اخبار جامعة بنها

القائم بأعمال رئيس جامعة بنها

مكتشف الديناصور

جامعة المنصور

فريق بحثي

تكريم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة