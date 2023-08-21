اعترافات 6 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار بالسيدة: نسعى لتحقيق الثراء السريع

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، أن الـ 6 أشخاص ، المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة السيدة زينب، اعترفوا بارتكاب الواقعة بهدف تحقيق الثراء السريع.

وأضافوا خلال التحقيقات، أن أحدهم كان على معرفة بدجال، أخبرهم أن المنزل محل الواقعة يوجد به آثار، فقرر المتهمين وضع خطة للتنقيب عن الاثار داخل العقار دون أن يلاحظ الجيران، واشتروا معدات حفر وأدخلوها العقار ليلا، وتلقى قسم الشرطة بلاغا يفيد قيام المتهمين بالتنقيب عن اثار، على الفور تم التوجه لمحل الواقعة وتم ضبط المتهمين اثناء عمليات التنقيب.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الآثار بالمخالفة لأحكام للقانون.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المُشار إليه وأمكن ضبط 6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه "ملك أحدهم" وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 15 مترا، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب.