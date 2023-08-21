إزالة 31 محلاً تجاريًا مخالفًا بمحيط مول حورس في إدفو شمال أسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بمحافظة أسوان، اليوم، حملة لإزالة 31 محل تجاريا بمحيط مول حورس بشارع التحرير بمساحة ألفى متر مربع، بمشاركة السيارات والمعدات الثقيلة بالوحدة المحلية.

وأكد إبراهيم سليمان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو ، فى بيان صحفى، أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان تم عقد جلسات مع أصحاب المحال، وتم تسليمهم المحلات البديلة.

وأشار إلى أن ذلك يأتى استكمالاً لما شهدته وتشهده مدينة ومركز إدفو من تنفيذ مشروعات كبرى فى قطاعات إحلال البنية التحتية والتطوير والتجميل من خلال وضع اللمسات الجمالية فى كل مكان بما يساهم فى تحقيق السيولة المرورية، وإضفاء الشكل الحضارى أمام حركة الأفواج السياحية الوافدة.