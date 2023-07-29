قافلة طبية تجري الكشف على 1200 مواطن بالبصيلية في أسوان

في سياق آخر، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لنشر الوعى بين النشء والشباب والإرتقاء بالسلوكيات الإيجابية ضمن الجهود المبذولة لمجابهة ظاهرة إنتشار تعاطى المخدرات ومكافحة وعلاج الأدمان، كان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بإستكمال الشباب المتطوعين بطرق الأبواب ولقاء الموظفين داخل مختلف المصالح الحكومية ، وأيضاً المواطنين داخل مختلف القرى والنجوع وذلك بمعاونة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بقيادة الدكتورة ولاء سعد عرفه مدير الصندوق بأسوان.

وأكد محافظ أسوان،على أهمية تنظيم مبادرة توعية بمخاطر الإدمان وطرق علاجه للسائقين والمواطنين فى أماكن التجمعات بمواقف السيرفيس ومحطات السكك الحديدية والكمائن المختلفة من أجل تصحيح المفاهيم المغلوطة والتوعية بمخاطر الإدمان وتعاطى المخدرات.

وأشار محافظ أسوان في" تصريحات صحفية"إلى أن تنفيذ هذه الحملات التوعوية يستهدف الشرائح العمرية المختلفة للشباب والنشء لرفع الوعى بخطورة إنتشار الإدمان بكافة أشكاله وأنواعه وكيفية العلاج منه بالمجان ، وفى سرية تامة عن طريق الإتصال بالخط الساخن (16023).

لافتاً إلى أن توعية الموظفين في المصالح والمؤسسات الحكومية يستوجب شرح قانون 73 لسنة 2021 بشأن الكشف المبكر عن المخدرات، وما يتعلق شغل الوظائف أو الإستمرار فيها ، والإجراءات الخاصة به لتفادى الفضل من الوظيفة، والذى يكون مرتبط بإثبات تعاطى الموظف للمخدرات حيث قام المتطوعين بتنفيذ حملة التوعية بمديريات الطرق والإسكان والشباب والرياضة والتربية والتعليم ومحطة السكك الحديدية، وتستكمل سلسلة الحملات بشكل مستمر.