قافلة طبية تجري الكشف على 1200 مواطن بالبصيلية في أسوان

قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية، بمركز ادفو بمحافظة أسوان، بتنظيم قافلة طبية ضمت جميع التخصصات، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الصحية بإدفو ومديرية الصحة بأسوان، حيث نجحت أعمال القافلة فى إجراء الكشف الطبى والعلاجى لـ 1200 مواطن ومواطنة.
من ناحية أخري،وتزامناً مع الجهود المبذولة لتنفيذ فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " 100 يوم صحة "، كان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بمديرية الصحة بإستكمال سلسلة حملاتها الصحية والرقابية المفاجئة على كافة منشأت بيع وتخزين وتداول المنتجات الغذائية للتأكد من مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى.
مؤكداً على أن هذه الحملات تستهدف ضبط الأسواق والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد نجحت إدارة مراقبة الأغذية بتنظيم حملات تفتيشية متتالية خلال شهر يونيو المنقضى شملت المرور على 415 منشأة متنوعة على مستوى مراكز ومدن المحافظة لبيع وتداول المنتجات الغذائية المختلفة حيث تم ضبط وإعدام 3802 كجم من الأغذية المختلفة، و1882 لتر مواد غذائية متغيرة الخواص الطبيعية، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، مع تحرير 351 محضر جنحة صحية، وذلك بإشراف من الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية، وبمتابعة من مراقب عام الأغذية بالمحافظة يوسف حسين نور.
لافتاً إلى أن هذه الحملات، أسفرت أيضاً عن تحرير 75 مذكرة إغلاق إدارى لأماكن مخالفة ، بالإضافة إلى ضبط 427 كجم من المواد الغذائية المغشوشة والغير مطابقة للمواصفات.
في سياق آخر، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لنشر الوعى بين النشء والشباب والإرتقاء بالسلوكيات الإيجابية ضمن الجهود المبذولة لمجابهة ظاهرة إنتشار تعاطى المخدرات ومكافحة وعلاج الأدمان، كان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بإستكمال الشباب المتطوعين بطرق الأبواب ولقاء الموظفين داخل مختلف المصالح الحكومية ، وأيضاً المواطنين داخل مختلف القرى والنجوع وذلك بمعاونة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بقيادة الدكتورة ولاء سعد عرفه مدير الصندوق بأسوان.
وأكد محافظ أسوان،على أهمية تنظيم مبادرة توعية بمخاطر الإدمان وطرق علاجه للسائقين والمواطنين فى أماكن التجمعات بمواقف السيرفيس ومحطات السكك الحديدية والكمائن المختلفة من أجل تصحيح المفاهيم المغلوطة والتوعية بمخاطر الإدمان وتعاطى المخدرات.
وأشار محافظ أسوان في" تصريحات صحفية"إلى أن تنفيذ هذه الحملات التوعوية يستهدف الشرائح العمرية المختلفة للشباب والنشء لرفع الوعى بخطورة إنتشار الإدمان بكافة أشكاله وأنواعه وكيفية العلاج منه بالمجان ، وفى سرية تامة عن طريق الإتصال بالخط الساخن (16023).
لافتاً إلى أن توعية الموظفين في المصالح والمؤسسات الحكومية يستوجب شرح قانون 73 لسنة 2021 بشأن الكشف المبكر عن المخدرات، وما يتعلق شغل الوظائف أو الإستمرار فيها ، والإجراءات الخاصة به لتفادى الفضل من الوظيفة، والذى يكون مرتبط بإثبات تعاطى الموظف للمخدرات حيث قام المتطوعين بتنفيذ حملة التوعية بمديريات الطرق والإسكان والشباب والرياضة والتربية والتعليم ومحطة السكك الحديدية، وتستكمل سلسلة الحملات بشكل مستمر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة