أوكرانيا: حوالي 22 اشتباكًا مسلحًا مع القوات الروسية خلال 24 ساعة

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أعلنت هيئة أركان الجيش الأوكراني وقوع حوالي 22 اشتباكًا مسلحًا بين القوات الأوكرانية والقوات الروسية على مدى الأحد.

وأوضحت هيئة الأركان - في بيانها المسائي عن آخر تطورات الحرب - أن "الجيش الروسي نفذ 22 غارة جوية خلال الـ24 ساعة الماضية و30 هجوماً صاروخيا على مواقع القوات الأوكرانية".

وأضافت هيئة الأركان - بحسب ما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أنه "على مدى الأحد، نفذت الطائرات الأوكرانية 9 غارات على مناطق تمركز القوات الروسية، كما تمكنت وحدات من القوات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية من إصابة مركز قيادة روسي و3 قطع مدفعية".

وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية تواصل شن عمليات هجومية في اتجاهات "مليتوبول" و"بيرديانسك"، مع تعزيز مواقعها وتنفيذ إجراءات مضادة للطائرات في هذه المناطق.