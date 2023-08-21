اليوم السابع
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أسعار الخضراوات فى الأسواق.. كيلو الطماطم من 4 إلى 8 جنيهات والبطاطس من 7 لـ 9

الإثنين، 21 أغسطس 2023 07:00 ص
أسعار الخضراوات فى الأسواق.. كيلو الطماطم من 4 إلى 8 جنيهات والبطاطس من 7 لـ 9 طماطم ارشيف
كتب إسلام سعيد

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ننشر أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم الاثنين 21  أغسطس 2023، حيث سجل سعر الطماطم من 4 إلى 8 جنيهات وسجل سعر البطاطس 7 إلى 9 جنيهات، والبصل بسعر من 13 إلى 16 جنيها، والكوسة من 6 إلى 9 جنيهات.
 
وسجل سعر الجزر 7 جنيهات، والفاصوليا من 14 إلى 16 جنيها، والباذنجان البلدى 7 جنيهات، والرومى من 4 إلى 6 جنيهات، والباذنجان الأبيض 6 إلى 9 جنيهات والفلفل الرومى 9 إلى 14 جنيها والفلفل الصوب 14 جنيها والفلفل الحامى 8 إلى 11 جنيها.
 
وبلغ سعر كيلو الفلفل الألوان من 14 إلى 20 جنيها، والملوخية 5 جنيهات، والخيار من 9 إلى 12 جنيها، والخيار البلدى من 6 إلى 9 جنيهات، والبامية 24 و30 جنيها، فيما بلغ سعر القلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، والثوم من 18 إلى 24 جنيها.
 
يشار إلى أن هذه الأسعار تعبر عن أسعار سوق الجملة فى القاهرة الكبرى ويضاف إليها تكاليف النقل ومكاسب التجار بنسبة 10 إلي 15% حسب كل منطقة.

الطماطم

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