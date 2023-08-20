8 أغذية نباتية تقلل من خطر الإصابة بأمراض الكلى

كتبت ميرفت رشاد

الكلى تلعب دورًا حاسمًا في تصفية الفضلات والسوائل الزائدة من الدم، في حين أن النظام الغذائي وحده قد لا يمنع أمراض الكلى، إلا أنه يمكن أن يساعد بالتأكيد في تقليل المخاطر، ويمكن أن يؤدي استهلاك كميات زائدة من البروتين إلى إجهاد الكلى، غالبًا ما يحتاج الأشخاص المصابون بأمراض الكلى إلى الحد من تناول الأطعمة الغنية بالفوسفور والبوتاسيوم، يمكنك دمج هذه الأطعمة في نظامك الغذائي لتحسين صحة الكلى، وفقًا لما نشره موقع "ndtv".

8 أطعمة نباتية للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بأمراض الكلى

1. الخضراوات الورقية

غنية بالعناصر الغذائية مثل فيتامين C وحمض الفوليك ومضادات الأكسدة والخضروات الورقية مثل السبانخ واللفت والسلق السويسري يمكن أن تساعد في الحماية من تلف الكلى، لديهم أيضًا صفات إزالة السموم التي تساعد على تحسين صحة الكلى.

2. التوت

غني بمضادات الأكسدة والتوت مثل العنب البري والفراولة يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب وتحسين صحة الكلى، كما أنها غنية بالعناصر الغذائية التي تساعد على حماية الكلى من التلف.

3. البقوليات

غنية بالألياف والبروتين والعناصر الغذائية الأساسية ، والبقوليات مثل الحمص والعدس والفاصوليا مفيدة لصحة الكلى.

4. البطاطا الحلوة

توفر هذه الدرنات كثيفة المغذيات مصدرًا جيدًا للألياف والفيتامينات والمعادن بينما تكون منخفضة في الصوديوم ، وهي مفيدة لصحة الكلى بشكل عام، تعمل البطاطا الحلوة أيضًا كبديل صحي أكثر للبطاطا.

5. المكسرات والبذور

اللوز وبذور الكتان وبذور الشيا مليئة بالدهون الصحية والألياف والبروتين النباتي ، مما يوفر فوائد واقية للكلى، ثبت أن تناول المكسرات والبذور في نظامك الغذائي يعزز الصحة العامة لأنها وفيرة في العناصر الغذائية الصحية.

6. الحبوب الكاملة

تشمل الأمثلة الكينوا والأرز البني وخبز القمح الكامل ، والتي توفر العناصر الغذائية الأساسية والألياف ، مما يساعد في الحفاظ على صحة الكلى.

7. الخضراوات الصليبية

الخضروات مثل البروكلي والقرنبيط وبراعم بروكسل غنية بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات التي تدعم وظائف الكلى، فهي منخفضة السعرات الحرارية ومتعددة الاستخدامات للغاية.

8. الثوم

بفضل خصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة ، يمكن أن يساعد الثوم في تقليل الالتهاب وتقليل خطر الإصابة بأمراض الكلى.