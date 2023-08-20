اليوم السابع
Ads
الأحد، 20 أغسطس 2023 09:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرا التضامن والتعليم يعلنان نتائج تنفيذ أكبر برنامج لحماية الطلاب من المخدرات

الأحد، 20 أغسطس 2023 09:04 م
وزيرا التضامن والتعليم يعلنان نتائج تنفيذ أكبر برنامج لحماية الطلاب من المخدرات برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطى المواد المخدرة
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إعلان نتائج الدراسة التقييمية لبرنامج الوقاية من المخدرات الذي نفذه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان داخل 4460 مدرسة علي مستوى مختلف محافظات الجمهورية خلال الفصل الثاني من العام الدراسي 2022 / 2023 ،بمشاركة 1200 شاب وفتاة من المتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي .
 
وصرحت الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى انه تم تنفيذ  أكبر البرامج الوقائية من خلال صندوق مكافحة الإدمان في المدارس علي مستوى كافة محافظات الجمهورية خلال الفصل الثاني من العام الدراسي الماضي وذلك انطلاقا من أهمية دور المدرسة في تشكيل وعي وفكر واتجاهات أبنائنا وتبصيرهم بالقضايا الاجتماعية والتحديات والمخاطر لاسيما قضية حماية النشء من المخدرات.
 
 
 
 

وزيرا التضامن

وزير التعليم

برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطى المواد المخدرة

اضرار المخدرات

تعاطى المخدرات



الموضوعات المتعلقة

دورات تدريبية بجامعة كفر الشيخ لمواجهة ظاهرة إدمان وتعاطى المخدرات

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 03:06 م

السجن 3 سنوات لمتهمين بتعاطى المخدرات فى سوهاج

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 02:48 م

عرض سائق اللودر المتهم بقتل مواطن على الطب الشرعى لبيان تعاطيه المخدرات من عدمه

الجمعة، 11 أغسطس 2023 11:13 م

تفاصيل انخفاض نسبة تعاطى المخدرات بين الموظفين.. فيديو

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 03:00 م

المجلس التنفيذى بالوادى الجديد يقرر إجراء حملات مفاجئة للكشف عن تعاطى المخدرات

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 10:02 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة