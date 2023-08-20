معابد الكرنك تجذب المئات من السائحين يوميًا وسط إقبال كبير بالأقصر.. صور

حالة من البهجة الكبيرة لدى زيارات المئات من السائحين يومياً فى معابد الكرنك المعبد الأشهر فى وسط مدينة الأقصر، مع تحسن طفيف فى حالة الطقس خلال تلك الأيام، حيث تشهد منطقة معابد الكرنك إقبال كبير من الأفواج السياحية القادمة من حول العالم للاستمتاع بسحر الحضارة والتاريخ المصرى القديم.

ومن جانبه يقول الخبير السياحى محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان، إنه تشهد معابد الكرنك إقبال غير مسبوق فى تلك الفترة، حيث تقدم رحلات اليوم الواحد القادمة من الغردقة وشواطئ البحر الأحمر حالة من الانتعاشة فى الإقبال السياحى المميز من السائحين من حول العالم على معابد الكرنك والأقصر بجانب المعابد والمقابر فى البر الغربى، حيث يستمر الموسم الصيفى لأول مرة فى حالة من الإقبال العظيمة من سياح العالم أجمع للاستمتاع بين المعابد الأثرية والمقابر الفرعونية فى شرق وغرب الأقصر.

ويؤكد محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان، لـ"اليوم السابع"، إنه من أبرز مظاهر انتعاشة السياحة بفترة الصيف الإقبال الكبير على زيارات معابد الكرنك بعد سلسلة التطوير الكبيرة التى تمت فى معابده ومقصوراته وصالة الأعمدة الكبرى، بجانب الإقبال المميز على حركة النايل كروز والرحلات النيلية بين الأقصر وأسوان، حيث إنه يتهافت الجميع من المصريين والسياحية من حول العالم للاستمتاع برحلات النايل كروز والمراكب النيلية التى تخرج بصورة يومية بين الأقصر وأسوان، فى رحلات تستمر ما بين 4 لـ7 أيام حسب الشركات والحجوزات، موضحاً إنه تعمل فى الموسم الحالى أكثر من 150 مركبا للشركات المختلفة وسط أجواء سياحية مميزة للغاية.

فيما كشف الطيب غريب مدير بمعابد الكرنك وسط مدينة الأقصر، لأول مرة عن ترجمة لوحة الملك سيتى الثانى الموجودة على المرسى أمام الواجهة الرئيسية لمجموعة معابد الكرنك، حيث إنها عبارة عن لوحة من حجر الكوارتز الأحمر بارتفاع 2 متر تقريباً وعرض حوالى 1.15 متر وسمك حوالى 45 سم، وهى فى حالة جيدة من الحفظ.

ويضيف الطيب غريب لـ"اليوم السابع"، إنه يظهر فى اللوحة من أعلى تمثيل للملك سيتى الثانى أمام المعبود ٱمون يقدم إنائى النو (أوانى تقديم النبيذ الأحمر) على اليمين، ويقدم الشعلة أو البخور على اليسار، ثم مجموعة من أسماء وألقاب الملك سيتى الثانى مكررة، ثم بعد ذلك النص التالي:- (السطر الأول- عنخ حور كا نخت مرى رع نبتى مكى كمت- اللقب الحورى الحياة لحورس الثور القوى محبوب المعبود رع، اللقب النبتى المنتسب للمعبودتين حامى مصر- السطر الثانى- وعف خاسوت، حور نوب عا نخت ام خاسوت نب- الذى يخضع ( قاهر ) البلاد الأجنبية ( لقب حورس الذهبى ) حور الذهبى عظيم القوة فى كل البلاد- السطر الثالث- نسو بيتى نب تأوى اسم الملك سيتى الثانى ( وسر خبرو رع مرى آمون )، سا رع نب خعو ( سيتى مرنبتاح )- ( لقب النسو بيتى ) المنتسب لرمزى الشمال والجنوب سيد الأرضين ( اسم الملك سيتي) = قوية هى أشكال المعبود رع محبوب المعبود آمون، ( لقب السا رع ) ابن الشمس سيد كل التيجان ( اسم الملك سيتي) = المنتسب للمعبود ست محبوب المعبود بتاح).