الانتهاء من ترميم 61 عمودا من أعمدة الناحية الجنوبية لمعابد الكرنك بالأقصر

كتب محمد أسعد

كشف الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن الانتهاء من ترميم الناحية الجنوبية من معابد الكرنك شرق مدينة الأقصر، والتي تحتوي على 61 عمودا من أصل 134 عمودا، وجارى العمل على ترميم باقي الأعمدة

واستعرض وزيري ما تم إنجازه من أعمال ومشروعات أثرية بكافة قطاعات المجلس الأعلى للآثار خلال شهر يوليو الجاري، حيث استعرض إنجازات قطاع الآثار المصرية والمتمثلة في عدد من الاكتشافات الأثرية والتي جاء من بينها الكشف عن جبانة من عهد الملك أحمس مؤسس الأسرة الثامنة عشر بأبيدوس، وذلك أثناء أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية الأمريكية المشتركة، مشيرًا إلى أعمال الترميم التي قامت بها الإدارة العامة للصيانة والترميم بالمجلس الأعلى للآثار بالمواقع الأثرية المصرية حيث تم

كما تم الإنتهاء من ترميم معبد الملك ستي الأول بالقرنة، وحوالي 65% من الصالة الأولى من مقبرة 156 بذراع أبوالنجا، بالإضافة إلى الإنتهاء من ترميم القطاع الثاني من السلم الحلزونى من مقصورة المعبودة نوت إلى المقاصير الغربية بمعبد دندرة بمحافظة قنا وحوالي 85% من مقصورة المشغولات الذهبية ومازال العمل مستمرًا. هذا بالإضافة إلى الانتهاء من ترميم 6 أعمدة من أصل 32 عمود بمعبد الأقصر بمدينة الأقصر وأعمال التنظيف الميكانيكي من الجدار الغربي من صالة الملك أمنحتب الثالث، والانتهاء من 80% من أعمال التنظيف الكيميائي بحجرة الماميزي بمعبد فيلة بأسوان، وإزالة 85% من السناج الموجود بالجزء العلوي من أحد الحجرات الجانبية لمعبد إيزيس بأسوان، فضلا عن الانتهاء من 85% من التنظيف الكيميائي بالجزء العلوي للجدار الغربي من الداخل بمعبد إسنا، والانتهاء من الجزء السفلي من العتب الخامس وترميم الحمام الروماني بكوم أوشيم بالفيوم وتنظيف المنطقة المحيطة بالحمام من الحشائش، فضلا عن إستمرار أعمال الصيانة والترميم لمقبرة خع اف رع عنخ بجنوب الطريق الصاعد بنسبة إنجاز 80%، والجانب الجنوبي لمعبد الوادي لهرم ساحورع بأبو صير بنسبة إنجاز 70%، والانتهاء من أعمال الصيانة والترميم بمقبرة بانحسي بعين شمس.