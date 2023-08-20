مطار القاهرة يغلق صالة الوصول 1 لأعمال التطوير والتجديد ونقل الرحلات لصالة 3

كتبت رحاب نبيل

تبدأ شركة ميناء القاهرة الجوي، اليوم الأحد، إغلاق صالة الوصول رقم 1 بمبني الركاب رقم 1 والمعروف بالمطار القديم كلياً ونقل الرحلات إلى صالة الوصول رقم 3 وصول بنفس المبني، بسبب بدء أعمال التطوير والتجديد في الصالة القديمة، وتم التاكيد علي جاهزية صالة 3 لاستقبال الرحلات.

وعقدت شركة الميناء اجتماعاً موسعاً برئاسة الطيار جمال الجندي رئيس قطاع العمليات بالمطار مع جميع الجهات العاملة بالصالة من شرطة وجمارك وحجر صحي وغيرها من الجهات، وتم التأكيد على شركات الطيران العاملة بالمبنى بتنظيم نزول الركاب من الطائرة والالتزام بالأعداد المناسبة داخل الأتوبيسات، وكذلك تأخير نزول ركاب الترانزيت من الطائرة إلى أخر أتوبيس وتوجيههم إلى منطقة الترانزيت بصالة السفر رقم 1 وذلك فور بدء العمل بالصالة.

وناقش الاجتماع التنبيه على شركات الطيران العاملة بالمبنى بعدم إنتظار أي راكب نهائياً تحت الطائرة أو ترجله في منطقة الانتظار بالمهبط أمام صالة الوصول، وتنظيم دخول الركاب إلى الصالة بواسطة منسق خارجي ومدير منوب ومدير الصالة وفي حالات ذروة التشغيل يتم تفعيل إجراءات تنظيم دخول الركاب للصالة بفاصل زمني وذلك بالتنسيق مع شركة الطيران، والتأكيد على تخصيص أبواب الدخول أرقام (2،3) لدخول الركاب، وكذلك التأكيد على البنوك العاملة قبل منطقة الجوازات بالتواجد بالعدد الكافي على مدار الساعة والإلتزام بتوافر تأشيرات الوصول فقط وتوجيه الراكب للفروع الخارجية بصالة المستقبلين لباقي الخدمات البنكية، وتوفير العدد الكافي من ضباط الجوازات في أوقات الذروة لتجنب حدوث تكدسات وتيسير حركة الركاب، والتزام شركات الخدمات الأرضية بسرعة نقل الحقائب إلي الصالة.

وتم التنسيق علي تواجد عدد 3 لجنة جمركية جاهزة على مدار الساعة لتجنب حدوث تكدسات وتيسير حركة الركاب، والتأكيد على جاهزية كافتيريا المستقبلين بصالة الوصول رقم 3، وضرورة توفير العدد الكافي من عربات "اخدم نفسك" وكذا عمال التحميل والمتابعة المستمرة من مدير منوب المبني، والتأكيد على توفير خدمة مرورية أمام صالة الوصول رقم 3 لتنظيم حركة المركبات وعدم تعارضها مع مسار خروج الركاب، وجاهزية ساحة انتظار السيارات أمام الصالة وخلف المول التجاري بعد تطويره.