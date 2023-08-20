مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة انقلاب سيارة فى ترعة الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

ارتفع عدد ضحايا زفة عروسة الإسماعيلية إلى 6 وفيات من أسرة واحدة، بينهم أطفال نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها، بترعة الإسماعيلية، أسفل كوبرى المحور بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعى.

وتلقى المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة اخطار يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة، بترعة الإسماعيلية، أسفل كوبرى المحور بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعى، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص من بينهم 3 أطفال.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف فى محافظة الإسماعيلية بقيادة الدكتور مصعب البدراوى مدير الفرع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبى.

وقالت مصادر طبية أن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم فى حالة خطرة حيث يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور شديدة بالإضافة إلى إصابة معظمهم بأعراض غيبوبة وارتجاج، وجارى اسعافهم وايداعهم بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.أسفر حادث انقلاب سيارة بترعة الإسماعيلية، أسفل كوبرى المحور، الواقع وبطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعى.

وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص بينهم اطفال يوم الحادث وارتفع عدد الضحايا إلى 6 أشخاص من أسرة واحدة

وجميعهم من مركز ومدينة القصاصين.

وودع أهالى القصاصين المتوفين إلى مثواهم الأخير واتشحت القرية بالسواد حزنا على الأسرة. وكانت النيابة قررت دفن الجثامين عقب تحرير المحضر اللازم بالحادث.