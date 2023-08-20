اليوم السابع
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وزارة الداخلية تكشف حقيقة استيقاف خارجين عن القانون للسيارات بصحراوي الإسماعيلية

الأحد، 20 أغسطس 2023 09:27 م
وزارة الداخلية تكشف حقيقة استيقاف خارجين عن القانون للسيارات بصحراوي الإسماعيلية وزارة الداخلية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - أحمد حسني

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كشفت الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن الادعاء بوجود بعض الخارجين على القانون على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى يقومون باستيقاف قائدى السيارات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن الادعاء بوجود بعض الخارجين على القانون يقومون بإستيقاف قائدى السيارات عنوة بالقرب من بوابة تحصيل الرسوم على طريق (مصر / الإسماعيلية) الصحراوى لبيع ثمار الفاكهة لهم.
 
بالفحص تبين أن المذكورين من العاملين بمزارع الفاكهة  القريبة من الطريق ، وأنهم كانوا يقومون بعرض منتجاتهم للبيع مستغلين سير السيارات بسرعة منخفضة بالطريق المشار إليه بالقرب من بوابة تحصيل الرسوم، ولم يستدل كون المذكورين من العناصر الإجرامية.
 
 

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