مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين جنوب الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء اليوم الأحد، مصرع شاب وإصابة 3 آخرين فى حادث مروري إثر تصادم دراجتين بخاريتين على طريق إسنا الزراعي أمام قرية الدير، وتم نقل المصابين لمستشفي طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا إخطارا من غرفة عمليات الاسعاف يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين على الطريق الزراعى أمام قرية الدير، مما أسفر عن مصرع شاب وإصابة 3 آخرين، ونقلتهم سيارات الإسعاف لمستشفي طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة.

وكان قد لقي شاب يبلغ من العمر 33 سنة مصرعه أسفل عجلات قطار لدى مروره بمزلقان قرية المعلا فى مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة إسنا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة مجلس مركز ومدينة إسنا، إخطاراً من الأهالى يفيد بدهس أحد القطارات للشاب "أحمد.طه" 33 سنة، مقيم بقرية المعلا وذلك لدى مرور بمزلقان القرية على السكة الحديد، ولقي مصرعه فى الحال وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة إسنا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.