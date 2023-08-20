الزينية بالأقصر تجرى أعمال توصيل شبكات الصرف الصحى بحوار مرشح جاد الكريم.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد قرى ونجوع مدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، العمل على قدم وساق فى مشروعات الصرف الصحى لتوصيله للقرى المختلفة، حيث تجرى خلال تلك الأيام أعمال حفر غرفة غسيل للخط الـ1200 بمشروع الصرف الصحى، وذلك بجوار مرشح محطة المياه مدخل نجع آل عبد الهادى ونجع جاد الكريم.

ومن جانبه صرح العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، إنه تم التنبيه على كافة سكان المنطقة وأصحاب السيارات بإنه سيتم غلق هذه الطريق بجوار مرشح مياه جاد الكريم لحين الإنتهاء من هذه الأعمال، وسوف يتم إتخاذ مدخل الناصرية والصعايدة الممتد من كوبري غالب بديلاً عن هذه الطريق.

فيما يقول حجازى النحاس نائب رئيس مركز ومدينة الزينية، إنه تم مؤخراً إنهاء كافة أعمال الصرف الصحى لوصلة الصعايدة بالمدامود بحرى لخط الطرد الـ710 مللى، بداية من خط الديكوفيل حتى الطريق الزراعى السريع مصر أسوان بطول حوالى 120 متر تقريباً، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلى رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لسير أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022/ 2023، وفى إطار متابعة سير أعمال الصرف الصحى بمدينة الزينية.

ويضف نائب رئيس مركز ومدينة الزينية، لـ"اليوم السابع"، إنه تم إستكمال أعمال وصلة الصعايدة للطريق الزراعى السريع مصر أسوان لخط طرد الـ710 مللى، حيث تم الإنتهاء من لحام المواسير الخاصة بهذا الخط، وحفر ما يقارب من 6 أمتار من الجهة القبلية إلى الجهة البحرية، وذلك بالموازاة لخط الديكوفيل استعداداً للحفر للوصلة الأساسية المراد حفرها وهي من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية للطريق الزراعى السريع، وجار العمل فى لحام عدد 2 كوع 45 وذلك لوصل الخط الجنوبي الشمالي بالشرقي الغربي، وفى اليوم الثانى تم الانتهاء من لحام عدد 2 كوع زاوية 90 سم، وذلك لاستعدال الخط من الناحية الجنوبية الشمالية إلى الناحية الشرقية الغربية المؤدية إلى اتجاه الطريق الزراعى السريع مصر أسوان.



أعمال توصيل شبكات الصرف الصحى بحوار مرشح جاد الكريم



العمل فى مشروعات الصرف الصحى بالزينية