اليوم السابع
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الأحد، 20 أغسطس 2023 05:10 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

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مسئول روسى: أوكرانيا تقوم بما لا يقل عن 10 محاولات يوميا لمهاجمة محطة نووية

الأحد، 20 أغسطس 2023 05:00 ص
مسئول روسى: أوكرانيا تقوم بما لا يقل عن 10 محاولات يوميا لمهاجمة محطة نووية محطة زابوروجيا النووية
أحمد علوى

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أعلن مستشار المدير العام لمؤسسة "روس إنيرجاتوم" رينات كارتشا، أن القوات الأوكرانية تقوم بما لا يقل عن 10 محاولات يوميا لمهاجمة محطة زابوروجيا النووية باستخدام طائرات مسيّرة.
 
وقال كارتشا: "يسجل المتخصصون لدينا، هجمات للقوات الأوكرانية باستخدام المركبات الجوية غير المأهولة، حيث يقومون بما لا يقل عن 10 محاولات يوميا للوصول إلى محطة زابوروجيا النووية"، مضيفا أن الجيش الأوكراني يقوم أيضا بقصف مستمر من أجل التعرف على نقاط الضعف في حماية المحطة.
 
وأضاف كارتشا أن وحدات الطاقة نفسها محمية بشكل جيد، وتحتوي المحطة على نقاط ضعف، ولكن تمت تغطيتها أيضا قدر الإمكان، مما أدى إلى إنشاء نظام حماية موثوق.

وتقع محطة زابوروجيا النووية في مدينة إنيرغودار، وتضم ست وحدات طاقة بسعة إجمالية تبلغ 6 جيجاوات، كما أنها أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، وفي نهاية فبراير 2022، سيطرت القوات الروسية على المنشأة.

 


اوكرانيا

محطة طاقة نووية

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