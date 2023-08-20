اليوم السابع
Ads
الأحد، 20 أغسطس 2023 11:17 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عالمية

مجموعة العشرين تتعهد بحماية حقوق الإنسان والخصوصية خلال بناء اقتصاد رقمي

الأحد، 20 أغسطس 2023 10:46 ص
مجموعة العشرين تتعهد بحماية حقوق الإنسان والخصوصية خلال بناء اقتصاد رقمي مجموعة العشرين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعهد وزراء الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين - خلال اجتماع لهم بمدينة بنغالور جنوبي الهند - بحماية حقوق الإنسان والخصوصية أثناء بناء اقتصادات رقمية. 


وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأحد أن وزراء مجموعة العشرين ناقشوا سبل تحقيق نمو اقتصادي وتأمين السلامة مع المضي قدما في تحقيق الرقمنة، مؤكدين على أهمية الأمن في الوقت الذي تبني فيه الحكومات والقطاع الخاص البنية التحتية إلى جانب الأطر القانونية العملية وشبكات الاتصال.


وشدد الوزراء على أهمية إعطاء الأولوية للأساليب الآمنة والشاملة التي تحترم حقوق الإنسان وتحمي المعلومات الشخصية أثناء تطوير شبكات الاتصال والأطر القانونية.


كما بحث وزراء العشرين كيف يؤثر الوضع في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي حيث أدانت غالبية الدول الحرب في أوكرانيا بشدة، بينما لم يتم تبني أي إعلان وزاري حيث رفضت روسيا تضمين أي فقرة تدين عمليتها العسكرية في أوكرانيا.


وفي أعقاب الاجتماع الذي عقد أمس السبت، قال وزير التحول الرقمي كونو تارو إنه لأمر جيد أن تؤكد مجموعة العشرين على أهمية تدفق البيانات الموثوق والحر والعابر للحدود الذي دعت إليه اليابان.

 


مجموعة العشرين

الاقتصاد الرقمي

حقوق الإنسان

الخصوصية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة