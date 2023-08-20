اليوم السابع
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قائد القوات الخاصة الكورية السابق يكشف الهدف من تدريبات درع الحرية مع أمريكا

الأحد، 20 أغسطس 2023 06:27 م
قائد القوات الخاصة الكورية السابق يكشف الهدف من تدريبات درع الحرية مع أمريكا الفريق تشون إنبم
كتب أحمد عرفة

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قال الفريق تشون إنبم القائد السابق للقوات الخاصة الكورية الجنوبية، إن قمة كامب ديفيد مع أمريكا واليابان وتدريبات "درع الحرية 23" مع أمريكا تتزامن من قبيل الصدفة، لكن القمة والتدريبات مرتب لهما من وقت طويل.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من سول مع الإعلامية منى شكر في برنامج "العالم شرقا" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه القمة وهذه التدريبات تعكس مدى قوة الولايات المتحدة في علاقاتها مع كوريا الجنوبية، والآن مع اليابان، وأن هناك إرادة مشتركة بين الدول الثلاث لمواجهة أي تهديدات أمنية معا.

وأوضح أن تدريبات درع الحرية 23 ليس لها أي صلة بالصين، بل هدفها الأول ردع أي تهديدات من جانب كوريا الشمالية، وتنفذ بشكل ثانوي ولديها أغراض دفاعية وتدريب أطقم العمل والقادة على العمل الجماعي وتعزيز المواءمة العملياتية.

ولفت إلى كوريا الجنوبية بحاجة إلى التدريب وتعزيز برامج التدريب لكل الأفراد والضباط والقادة، وهذا التدريب "درع الحرية 23" يستهدف هذا الأمر بالأساس.

 


كوريا

أمريكا

اليابان

تشون إنبم

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