ضبط 52 طن قمح محلي مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بأسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن الحملات التموينية المفاجئة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء أسفرت عن ضبط 52 طن قمح قبل بيعهم فى السوق السوداء بمراكز الفتح والغنايم وديروط وضبط 1848 زجاجة زيت تموينى محظور بيعها فى الاسواق داخل بعض المخازن بمراكز المحافظة، ضمن حملات ملاحقة المخالفين وضعاف النفوس، والمتاجرين بقوت المواطنين بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة بقصد الاستيلاء على الدعم المقدم من الدولة.

وشدد محافظ أسيوط، على حظر تجميع بطاقات التموين الذكية من قبل المنشأت التموينية التى تتعامل بهذه البطاقات لصرف السلع التموينية للمواطنين على أن يتم صرف الخبز والسلع التموينية المقررة لكل بطاقة تموينية بمعرفة صاحب البطاقة أو أحد أفرادها المقيدين بها طبقا للتعليمات المنظمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وفرض عقوبات رادعة على المخالفين تنفيذا لتوجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، واللواء هشام امنة وزير التنمية المحلية.

وأشار المحافظ، إلى أهمية التنسيق والتعاون بين رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التموينية لإحكام الرقابة على الأسواق مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون والمتاجرين بصحة المواطنين وردع كل من تسول له نفسه من ضعاف النفوس الاستغلال التجارى والإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة عن طريق حجبها عن التوريد والتلاعب فى الأسعار دون وجه حق.

وتم ضبط مخزن توكيل سجائر غير مرخص بمدينة أسيوط بداخله 20 كرتونة سجائر باجمالى عدد 10000 علبة سجائر وفى مركز ديروط تم ضبط احد المحلات بداخله عدد 1250 علبة سجائر مجهولة المصدر ومهربة من الجمارك وفى القوصية تم ضبط احد تجار السوق السوداء قد قام بتجميع عدد 38 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة 50 كجم باجمالى وزن 1900 كجم بقصد بيعها فى السوق السوداء والتربح منها وفى ابنوب تم تحرر عدد 19 تقرير إثبات حالة لعدد من المخابز وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن وكذلك انتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وفى مركز أبوتيج تم ضبط كميات كبيرة من السلع التموين داخل احد المخازن الخاصة قبل بيعها فى السوق السوداء وتمثلت فى 5700 كجم سكر تموينى و888 زجاجة زيت تموينى مرمر و960 زجاجة زيت تموينى سارة وضبط 10200 كيس مكرونة تموينى وضبط 350 كجم دقيق تموينى و440 علبة سجائر مختلفة الأنواع.