حياة كريمة.. 10 مشروعات قومية بأسيوط فى الإسكان والصحة والمياه والكهرباء

أسيوط -هيثم البدرى

حظيت محافظة أسيوط، بعدد كبير من المشروعات القومية في ظل اهتمام القيادة السياسية بتنمية محافظات الصعيد، وإقامة المشروعات التي تخدم كافة القطاعات وتحسين الخدمات المقدمة لمواطنيها.

ـ قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.5 مليار جنيه

يعد مشروع قناطر أسيوط من أكبر المشروعات القومية التي نفذتها الدولة، ويأتي ضمن اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنمية محافظات الصعيد، وإقامة المشروعات التي تخدم الزراعة والرى لتحقيق التنمية المستدامة، و مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية يعمل على تحسين حالة الرى في 5 محافظات (الجيزة - الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط) لخدمة مليون و650 ألف فدان وتحسين الملاحة النهرية بنهر النيل عبر إنشاء هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى فضلًا عن إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء النظيفة من خلال 4 وحدات تُنتج كل وحدة 8 ميجاوات بإجمالي قدرة 32 ميجاوات قيمتها السنوية 100 مليون جنيه سنويًا ويساهم في خلق محور مرري جديد بأسيوط عن طريق إنشاء كوبري بحمولة 70 طنًا أعلى القناطر الجديدة لربط شرق وغرب نهر النيل ووصلت تكلفة المشروع حوالى 6.5 مليار جنيه.

ـ مجموعة قناطر ديروط الجديدة بتكلفة مليار و200 مليون جنيه

يعد مشروع مجموعة قناطر ديروط، من أهم المشروعات القومية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة ضمن خطة الدولة لتحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية.

وتعتبر قناطر ديروط من أقدم المنشآت المائية في مصر والعالم، تم إنشاؤها عام 1872 فى عهد الخديوى إسماعيل ومصنفة ضمن أقدم المنشآت الهيدروليكية فى العالم وتقع هذه القناطر على ترعة الإبراهيمية بمدينة ديروط عند فم ترعة الإبراهيمية وتقوم بإطلاق تصرف سنوى من خلال المجموعة قدره 9.6 مليار متر مكعب سنويا لتغذى 7 ترع فرعية.

يهدف المشروع لتحسين عملية الري في زمام 1.60 مليون فدان في إقليم مصر الوسطى بخمس محافظات "أسيوط ـ المنيا ـ بني سويف - الفيوم ـ الجيزة" وتمثل هذه الأراضي، نحو 20% من مساحة الأراضي الزراعية القديمة في مصر فضلا عن توفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بما يضمن توزيع منتظم للمياه على الفروع السبعة التي تغذيها مجموعة قناطر ديروط.

ويشتمل المشروع على إنشاء عدد (7) قناطر هى، (فم بحر يوسف ـ الابراهيمية ـ البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوى ـ الساحلية) وإنشاء مباني للتشغيل والتحكم وعمل كوبري علوي ومنظومة لإدارة ومتابعة توزيع المياه لعدد 45 موقع بنطاق المشروع.

ـ مدينة ناصر الجديدة

تعتبر مدينة ناصر واحدة من المدن الجديدة التي تهدف لخلق مجتمع عمراني جديد، وذلك في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد، وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة جديدة جاذبة للسكان2030.

تقام مدينة ناصر الجديدة على مساحة كلية تقدر بنحو 6006 فدان من مساحة الأرض المملوكة للدولة أعلى منطقة الهضبة الغربية، تقدر مساحة المرحلة الأولى بنحو 1600 فدان لإقامة التجمع العمراني الجديد بطاقة 100 ألف نسمة ويحتوي علي مناطق سكنية وترفيهية واقتصادية وتعليمية وصناعية (صناعات صغيرة ومتوسطة) وخدمات إقليمية ودينية وصحية ومنطقة خدمات تجارية وحكومية وإدارية ومنطقة مولات ومنطقة لوجستية لقربها من مطار أسيوط الدولي وتساهم في إحداث تنمية عمرانية وزراعية واقتصادية وسياحية وتوفير سكن مناسب لمحدودى الدخل ، فضلاً عن دعم المناطق الصناعية وايجاد مساحات أكبر للصناعات المتنوعة والحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من العشوائيات فضلا عن أن مدينة ناصر الجديدة تبعد عن المدينة الأم مسافة لا تزيد على 15 كم ومسافة 4 كم عن مطار أسيوط الدولي وتتميز بوقوعها على شبكة طرق إقليمية ومن المخطط أن تستوعب المدينة نحو 345 ألف نسمة.

ـ مدينة أسيوط الجديدة.

في عام 2000، صدر قرار جمهوري بشأن إقامة مدينة أسيوط الجديدة، تحت إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ توفيرًا لفرصٍ تنموية أفضل في منطقة صعيد مصر، وتقليلاً من انتقال الأهالي ناحية الشمال.

وتعتبر مدينة أسيوط الجديدة هي إحدى مدن الجيل الثالث التي أنشئت بهدف تقليل الكثافة داخل إقليم محافظة أسيوط، من خلال إعادة توزيع السكان بين المدينتين، وتحسين جودة المعيشة المرافقة لهم.

تقع أسيوط الجديدة في الجهة الشرقية من نهر النيل، على طريق القاهرة – سوهاج الصحراوي مباشرةً، كما تبعد مسافة 20 كم عن محافظة أسيوط.

ترتبط مدينة أسيوط الجديدة بغيرها من المدن المجاورة بواسطة تقاطع طريقي القاهرة – سوهاج مع الغردقة – أسيوط، ويعتبر طريق الغردقة متنفسًا لكلاً من سكان مدينتي أسيوط واسيوط الجديدة، كونه أقصر الطرق مسافةً إلى المناطق والقرى الساحلية، مثل ، الغردقة ،سفاجا ، والقصير ، رأس غارب ، وتمتد أسيوط الجديدة على مساحة شاسعة تبلغ 33,200 فدان، لتستوعب مستقبلاً ما يقرب من 750,000 نسمة

ـ محور ديروط الحر علي النيل بتكلفة 1.9 مليار جنيه.

يعد محور ديروط الحر علي النيل واحد من أضخم المحاور ويتم تنفيذ المرحلة الأولى من محور ديروط الحر على النيل والتى تمتد من طريق الحوطا شرقاً حتى تقاطع الزراعى الغربى غرباً بطول 15 كم وعرض 21 مترًا بعدد 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر لكل اتجاه ، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من المشروع 1.9مليار جنيه.

وتشمل المرحلة الأولى 13 عملاً صناعياً ( 10 كباري – 2 نفق- 1 بربخ) منها عدد (2) كوبرى رئيسى وهى (كوبرى أعلى نهر النيل - كوبرى أعلى ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة / أسوان والطريق الزراعى الغربى) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية ومخرات السيول.، ويبلغ إجمالى طول المحور بمراحله 42 كم.، أما المرحلة الثانية من المحور، فقد تم إنهاء التخطيط والتصميم لها والتي تمتد من كوبرى السكة الحديد حتى التقاطع مع طريق الصعيد الصحراوي الغربى بطول 14 كم.، كما تم إنهاء أعمال الرفع المساحي للمرحلة الثالثة التي تمتد من طريق الحوطا حتى الطريق الصحراوى الشرقى بطول 13 كم.

ـ محور طما البدارى بتكلفة 243 مليون جنيه.

محور طما على النيل يربط بين مركز طما بمحافظة سوهاج ، ومركز البدارى بمحافظة أسيوط بطول 40 كيلو مترا وبلغت تكلفتة الإجمالية 243 مليون جنيه ويهدف محور طما العلوى إلى ربط الطريق الزراعي الغربي سوهاج أسيوط بالطريق الصحراوي الغربي بدءا من كوبري السكة الحديد، وانتهاء بنفق المأذون بطول 40 كم والمشروع يعد إمتدادا لمحور النيل الذي يربط الطريق الزراعي الشرقي سوهاج / أسيوط بالطريق الزراعي الغربي سوهاج / أسيوط، ويعمل علي الحد من الحوادث المرورية وتسهيل حركة النقل واستيعاب الكثافة المرورية المتزايدة علي الطريق بين محافظات الصعيد وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة ، والمشروع يقضى تماما على مشكلة العبارات النهرية ويربط الطريق الصحراوى الشرقى بالطريق الصحراوى الغربى مرورا بالطريق الزراعى الغربى، كما يحد أيضا حوادث الطرق ويخدم الطريق أكثر من 10 ملايين نسمة ويخلق مجتمعات عمرانية وصناعية جديدة بالظهيرين الصحاروى الشرقى والصحراوى الغربى ويسهل حركة التبادل التجارى بين المحافظات المختلفة، حيث إن المشروع يربط بين محافظتى سوهاج وأسيوط والبداية في مركز البدارى شرقا محافظة أسيوط مرورا بمدينة طما بسوهاج وصولا إلى مركز الغنايم غربا بأسيوط.

وسهل المشروع على أهالى مركز الغانيم والبدارى بمحافظة أسيوط سرعة الوصول إلى محطات السكة الحديد الموجودة بمدينة طما، وتخفيف الأعباء على محطات أسيوط والتي كانت تبعد عنهم بمسافات كبيرة وتكلفهم المزيد من النفقات وجهد السفر والمشروع بلغت

نفذ مشروع محور طما وزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة للطرق والكبارى والشركة المنفذة له شركات وزارة النقل وهى شركة النيل العامة للطرق والكبارى بالمرحلة الثانية، وكذلك المرحلة الثالثة شركة النيل العامة للإنشاء والطرق.

ـ مجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين بتكلفة 450 مليون دولار.

يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية في إطار خطط التنمية بصعيد مصر، و يعد أكبر مجمع بترولي في الوجه القبلي على مساحة ٢٠ فدان ويهدف إلى إنتاج ٨٠٠ ألف طن / سنويًا من البنزين بجميع أنواعه للمساهمة في تغطية احتياجات محافظات الصعيد من خلال تعظيم القيمة المضافة من توافر النافتا، وتقليل مخاطر وتوفير تكلفة نقل المنتجات البترولية من الشمال إلى الجنوب ، وتعظيم الاستفادة من أصول شركة أسيوط بضخ استثمارات جديدة بمحافظات الصعيد.، وتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد، وتقليل استيراد البنزين من خارج البلاد لتوفير النقد الأجنبي للمشروعات الأخرى.

ـ توفير فرص عمل لأبناء الصعيد.

يتكون المشروع من عدد من الوحدات وهى أبراج التقطير والأفران لوحدة معالجة النافتا ووحدة تنشيط العامل المساعد ووحدة إنتاج البنزين ووحدة الأزمرة، وبلغت نسبة التنفيذ 40 شهرًا بتكلفة استثمارية 450 مليون دولار ونسبة المكون المحلى 62٪.

‏ـ محطة توليد كهرباء غرب اسيوط بتكلفة 7.7 مليار جنيه .

‏يعتبر مشروع محطة توليد كهرباء غرب أسيوط الغازية من أضخم محطات الكهرباء وتصل قدرة المحطة نحو 1500 ميجاوات.

وبلغت تكلفة المحطة 7.7 مليار جنيه وتعد المحطة واحدًا من أهم المشروعات القومية التى تم تنفيذها بمحافظة أسيوط فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وتعتبر واحدة من أهم مشاريع تنمية الصعيد للتغلب على انقطاع الكهرباء، وذلك ضمن المشروعات القومية والتنموية لتحقيق التنمية الشاملة فى صعيد مصر.

وساهمت المحطة فى وفرة الوقود بقيمة 1.3 مليار جنيه مصرى سنوياً وشارك فى تنفيذ المشروع 2300 من المهندسين والإداريين والفنيين والمشرفين من أبناء المحافظة وجميع محافظات مصر وتسهم بشكل كبير فى تغذية الشبكة العامة للجمهورية بالكهرباء، وتم إنشائها على مساحة 85 فدانا بمنطقة بنى غالب بمركز أسيوط وتعد واحدة من أضخم محطات الكهرباء فى مصر ويعتبر من أكبر الإنجازات التى تمت بوزارة الكهرباء والطاقة ليس فى مصر وحسب بل فى الشرق الأوسط.

ويسهم المشروع بشكل كبير فى تغذية الشبكة العامة للجمهورية بالكهرباء، وتضم المحطة 8 وحدات غازية لتوليد كهرباء قدرة كل وحدة 125 ميجاوات ووحدتين بخاريتين قدرة كل وحدة 250 ميجاوات بقدرة إجمالية 1500 ميجا وات.

ـ توسعات كلية طب الأسنان بجامعة أسيوط بتكلفة 89 مليون جنيها.

تمثل كلية طب الأسنان بجامعة أسيوط واحدة من أحدث كليات الجامعة والتى تم إنشائها وفق أحدث النظم لتقديم أفضل البرامج التعليمية المتخصصة والتي أصبحت واحدة من أكثر الكليات جذبا للطلاب الوافدين بما تتضمنه من شق تعليمى وشق طبى.

وأقيمت كلية طب الأسنان على مساحة إجمالية تبلغ أكثر من 6 ألاف متر مربع تضم أكبر مستشفى جامعى لطب الأسنان على مستوى الجمهورية والتى تضم أجهزة ومعدات طبية بأكثر من 45 مليون جنيه كما تبلغ قيمتها الإنشائية أكثر من 89 مليون جنيه.

وتضم المستشفى 8 عيادات خارجية مجهزة بعدد 260 كرسى أسنان مزودة بكافة أجهزة الأشعة والمعدات اللازمة لعمل كل عيادة على حدة ويصل عدد المرضى المترددين عليها 1200 مريض شهريا، وتضم عيادات الاستعاضة الصناعية وعلاج الجذور والعلاج التحفظى وتقويم الأسنان والتيجان والجسور بالإضافة إلى عيادات طب أسنان الأطفال وجراحة الوجه والفكين ، كما تضم قسم الأشعة بإجمالي (12) غرفة حيث يحتوي على غرفة أشعة أسنان وغرفة أشعة بقسم العلاج بأجر وغرفة أشعة بعيادة علاج الجذور غرفة أشعة بعيادة جراحة الفم والوجه والفكين.

ـ مشروعات حياة كريمة بأسيوط بتكلفة 44 مليار جنيه

المشروع القومى لتطوير الريف المصرى"حياة كريمة"، يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع بإجمالي عدد مشروعات 2000 مشروع وتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه.

ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز، "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح"، ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية.



جانب من المشروعات (1)



جانب من المشروعات (2)



جانب من المشروعات (3)



جانب من المشروعات (4)



جانب من المشروعات (5)



جانب من المشروعات (6)



جانب من المشروعات (7)