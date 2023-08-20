صعود 9 قطاعات بالبورصة خلال جلسة اليوم على رأسها "التبغ" بنسبة 1.4%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفعت 9 قطاعات على رأسها الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.4%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.2%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 1.1%، وصعدت قطاعات التجارة والموزعون، والخدمات المالية غير المصرفية، والبنوك بنسبة 0.8%، 0.3%، 0.2%، على التوالي، وقفز قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والخدمات التعليمية بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع خدمات النقل بنسبة 0.01%.

فيما تراجعت 6 قطاعات على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.7%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.5%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.4%، وهبط قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.3%، وانخفض قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.1%، بينما استقر قطاع السياحة والترفيه.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية، وسط تداولات تجاوزت 1.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.221 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 483.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 58.5 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.6% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.6%، والعرب على 7.8%، واستحوذت المؤسسات على 20.97% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.02%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 49.9 مليون جنيه، 11.7 مليون جنيه، 477.4 ألف جنيه، 48.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 28.3 مليون جنيه، 82.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 18033 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 21800 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 7548 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3641 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 5369 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 5453 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1365 نقطة.