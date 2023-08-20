حصول لاعبة نادي ههيا الرياضى على ذهبية بطولة أفريقيا للكاراتيه.. صور

هنأ الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، أروى غريب لاعبة منتخب مصر للكاراتيه ونادى ههيا الرياضى لحصولها على الميدالية الذهبية فى بطولة أفريقيا للكاراتيه".

ينظم الاتحاد الأفريقى للكاراتية، البطولة الأفريقية للكاراتيه والتى أقيمت بدولة المغرب الشقيقة "كازبلانكا" خلال الفترة من 12 حتى 22 أغسطس الجارى بمشاركة لاعبة منتخب مصر للكاراتيه ونادى ههيا الرياضى وذلك فى حضور مسئولى الاتحاد الأفريقى والأشقاء من الدول العربية والأفريقية.

قدمت اللاعبة اروى الغريب مباريات قوية وأداء فنى متميز خلال البطولة واستطاعت الوصول إلى المباراة النهائية والفوز بالميدالية الذهبية والمركز الأول وزن 54 ك والصعود إلى منصات التتويج ورفع على مصر الحبيبة.

وفى هذا السياق تقدم الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية بتهنئة اللاعبة أروى الغريب ومجلس إدارة النادى والجهاز الفنى والإدارى متمنيا سيادته دوام التوفيق فيما هو قادم.

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وبتوجيهات الدكتور عادل رضوان رئيس قطاع الرياضة بالوزارة، الدكتور محمد الكردى رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى بالوزارة، الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة، السيد الشبراوى مدير إدارة الأداء الرياضى بالمديرية.