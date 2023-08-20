"تموين الإسكندرية" تشن حملات على مستودعات البوتاجاز والمحلات المشاركة بالأوكازيون

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة بتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لمتابعة مستودعات البوتاجاز والأسواق.

وأصدر المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على مستودعات البوتاجاز حفاظا على أموال الدعم والمحلات المشاركة فى الأوكازيون حفاظا على المواطنين من الغش التجارى والتدليس.

وقامت إدارة التجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد مدير التجارة الداخلية وفريق العمل التابع له بحملات على مستودعات البوتاجاز والمحلات المشاركة بالأوكازيون، وأسفرت عن ضبط مستودع بوتاجاز متصرف فى عدد 40 أسطوانة بوتاجاز حجم تجارى سعة الاسطوانة 25 كجم، تحرير محضر تجميع وتوزيع عدد 20 اسطوانة بوتاجاز حجم منزلى 12.5 كجم.

كما تم ضبط كمية 3000 لتر سولار بداخل جراكن، تحرير 10 محاضر أوكازيون بدون تصريح من الجهات المختصة لمحلات مختلفة الأنشطة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.