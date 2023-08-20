انتداب مهندس فنى بمرور الجيزة لفحص حادث انقلاب "سيارة زفة" فى منشأة القناطر

كتب أحمد إسماعيل

انتدبت النيابة العامة بالجيزة مهندس فنى بمرور الجيزة لفحص حادث انقلاب سيارة "الزفة" بمصرف مائي فى منشأة القناطر، وإعداد تقرير فنى عن سبب وملابسات الحادث وبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة للوقوف على أسباب الحادث، وصرحت بدفن جثتى السائق والعروس عقب مناظرة الجثامين وتكليف مفتش الصحة بالكشف الظاهري على الجثتين وإعداد تقرير بالوفاة، واستمعت إلى أقوال الضحايا وعدد من شهود الواقعة.

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لمكان حادث انقلاب سيارة، بمصرف مائي في طريق الحسانيين، بمنشأة القناطر، مما أسفر عن مصرع عروس، وقائد سيارة، ونجاة العريس من الموت.

وكشفت المعاينة أن الطريق بجانب المصرف، اختلت عجلة القيادة من يد قائد السيارة، خلال زفة العروسين، مما أسفر عن انحرافها عن الطريق، وانقلابها بالمصرف، وحاول الأهالي إنقاذ مستقلي السيارة، حيث تمكنوا من إنقاذ العريس، بينما فقدت العروس حياتها، بالإضافة إلى غرق قائد السيارة.

وقال شهود عيان أن عجلة القيادة اختلت من يد السائق، بعدما فوجئ بسيارة أمامه، مما أسفر عن انحراف السيارة عن الطريق وسقوطها بالمصرف، وأضاف شهود العيان، أنه تم إنقاذ العريس بينما لقيت العروس وقائد السيارة مصرعهما، وتم انتشال الجثتين ونقلهما إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لدفنهما.

وأشار شهود العيان، إلى أن حالة كبيرة من الحزن سيطرت على الأهالي الذين تجمعوا بمكان الحادث، خاصة بعد أن تحول الفرح إلى مأتم وسرادق عزاء.

كانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد انقلاب سيارة ملاكي، بمصرف مائي، بطريق الحسانيين، في منشأة القناطر، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن سيارة ملاكي كانت تستقلها عروس انقلبت بالمصرف، مما أسفر عن مصرعها، كما لقى شاب يقود السيارة مصرعه في الحادث، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشال الجثتين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.