النيابة الإدارية تحقق فى واقعة مصرع طفلة إثر تعرضها للصعق الكهربائى فى بلطيم

كتب سليم على

أجرت النيابة الإدارية ببلطيم، اليوم الأحد، معاينةً لموقع الحادث الذي أودى بحياة طفلة تبلغ من العمر أحد عشر عاماً، عقب تعرضها للصعق الكهربائي أثناء استحمامها بإحدى دورات المياه العمومية "بشاطئ الزهراء" بمدينة مصيف بلطيم التابعة لمحافظة كفر الشيخ؛ إِثرَ وجود "سلك كهربائي مكشوف"، والذي وقع مساء يوم الجمعة الموافق ١٨ / ٨ / ٢٠٢٣، بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية.

انتقل المستشار طارق الشرنوبى، مدير النيابة، على رأس فريق من أعضاء النيابة ضم مروان القرضاوي، رئيس النيابة، وسمير العشري، رئيس النيابة، وأحمد البوهي، وكيل النيابة، بالانتقال لموقع الحادث لإجراء المعاينة صباح اليوم، يرافقهم رئيس مدينة مصيف بلطيم، ومدير الإدارة الهندسية، ومهندس كهرباء بلطيم.

وأسفرت المعاينة، عن وجود عدد من أسلاك الكهرباء المكشوفة خارج جدران دورة المياه، وغياب تام لعوامل الأمان والعزل رغم سريان التيار الكهربي فيها؛ مما من شأنه تعريض مستخدمي ذلك المرفق للخطر الداهم، والذي بدوره أسفر عن وفاة الطفلة داخل دورة المياه صعقاً بالكهرباء.

واستمعت النيابة لأقوال رئيس مدينة مصيف بلطيم، ومدير الإدارة الهندسية، ومهندس كهرباء بلطيم الذين أفادوا بصدور قرار صباح اليوم بغلق دورة المياه رقم "6" محل الحادث بشاطئ الزهراء لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط حفاظًا علي الأرواح.