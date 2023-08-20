اليوم السابع
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المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بحيازة المخدرات فى سوهاج

الأحد، 20 أغسطس 2023 03:47 م
المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بحيازة المخدرات فى سوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ح.ر.م" عاطل  بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش والشابو بدائرة مركز سوهاج.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش والشابو وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش والشابو وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدرات ، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 

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