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المشدد 9 سنوات لمتهم بالإتجار فى المخدرات وإحراز سلاح نارى بسوهاج

الأحد، 20 أغسطس 2023 03:33 م
المشدد 9 سنوات لمتهم بالإتجار فى المخدرات وإحراز سلاح نارى بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ع.م.ا " بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الهيروين كما عاقبت المتهم بالسجن 3 سنوات وغرامة ألف جنيه لاتهامه بإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص بدائرة مركز سوهاج .
 
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم.
 
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2023بدائرة مركز سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الهيروين وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم  وبحوزته كمية من المخدرات وسلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات ، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 

سوهاج

جنايات سوهاج

محكمة جنايات سوهاج

السجن

الهيروين

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