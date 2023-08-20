الحوض العائم"فخر القناة".. شاهد أحدث القطع المنضمة إلى ترسانة بورسعيد البحرية

بورسعيد - محمد عزام

دائماً ما تسعى هيئة قناة السويس، فى تطوير الأسطول البحري ولا تمر سنة إلا وهناك قاطرة أو معدية أو قطعة بحرية تعمل على تطوير العمل بالهيئة من صيانة وإصلاح للسفن وإدخال خدمات جديدة من شأنها تطوير العمل بالمجرى الملاحى لقناة السويس.

وتزامناً مع إنجازات رجال هيئة قناة السويس، يأتي الحوض العائم يحمل اسم "فخر القناة" ليكون فعلاً فخر كل المصريين لما يملكه من إمكانيات تضع ترسانة بورسعيد البحرية في مصاف الترسانات المتقدمة.

وتأتي أبرز المعلومات عن الحوض العائم فخر القناة فى النقاط التالية:

يأتى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بتطوير ورفع قدرات الهيئة.

نقلة نوعية تضيف قدرات جديدة في مجال إصلاح وصيانة السفن والوحدات البحرية الكبيرة.

يعد الإضافة الأحدث لترسانة بورسعيد البحرية.

يتيح إضافة قدرات جديدة في مجال إصلاح وصيانة السفن الكبيرة العابرة للقناة والوحدات البحرية الكبيرة التابعة للهيئة مثل الكراكات العملاقة.

يبلغ طوله الكلى 260 متر وعرضه 62 متر، وغاطسه يصل إلى 18 متر بحمولة 35 ألف طن.

يجرى تثبيت الحوض فى موقعه استعدادا لدخوله الخدمة.

تشرف على عملية تثبيته مجموعة عمل مشتركة من إدارة الترسانات والإدارة الهندسية بالهيئة وبالتعاون مع شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، وخبراء من الترسانة الكورية.

استغرقت عملية عبوره القناة ما يقرب من 24 ساعة دون توقف في منطقة الانتظار بالبحيرات الكبرى ودون التأثير على حركة عبور السفن بالقناة.



احدي الرافعات



أعمال التثبيت الحوض



أعمال تثبيت



أعمال في الحوض



الأعمال في فخر القناة



الحوض العائم



العمل جاري في الحوض



العمل في الحوض_1



بعض الأعمال في الحوض



بعض الأعمال في فخر القناة



جانب من الأعمال بالحوض



جانب من الحوض



زيارة وقود عربية الحوض



فخر القناة بترسانة بورسعيد