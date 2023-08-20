الحماية المدنية تسيطر على حريق محدود بمبنى الإدارة التعليمية في قنا

قنا صاير سعيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق محدود نشب بالإدارة التعليمية فى مدينة قنا.

تلقى اللواء مدير قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد نشوب حريق فى مبنى الإدارة التعليمية بمدنية قنا، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية تحت إشراف العميد هانى الأتربى، مدير الحماية المدنية بقنا، إلى مكان الواقعة وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والسيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة ومعرفة سبب الحريق.