"الحماية المدنية" تتمكن من السيطرة على حريق نشب في منزل ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، بالتعاون مع الأهالي، اليوم الأحد، حريق ا شب في منزل بقرية النويرة بمركز إهناسيا، دون وجود خسائر بشرية أو إصابات، وجار التحقيق لمعرفة أسباب الحريق وملابساته، وحصر الخسائر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف ، إخطارًا يفيد نشوب حريق في منزل بقرية النويرة بمركز أهناسيا، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء لإخماد النيران ومنع امتدادها للمنازل المجاورة.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف بسيارتي إطفاء إلى مكان الحريق وتم السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة، حيث تبين أن الحريق شب في منزل بالقرية دون وجود خسائر بشرية أو إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق للمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بندب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق وملابساته، كذلك تحريات رجال المباحث حول الواقعة.