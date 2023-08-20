اليوم السابع
Ads
الأحد، 20 أغسطس 2023 01:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية تقارير مصرية

البابا تواضروس يشارك المجر احتفالها بالعيد القومي

الأحد، 20 أغسطس 2023 12:32 م
البابا تواضروس يشارك المجر احتفالها بالعيد القومي البابا تواضروس يشارك المجر احتفالها بالعيد القومي
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شارك قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم في احتفال العيد القومي لدولة المجر، الذي يوافق ذكرى تأسيسها على يد الملك شتيڤن الملقب بقديس المجر.
 
وبدأ الاحتفال الذي أقيم في ساحة لاجوس كوسوث بالبرلمان المجري، في الثامنة صباحًا بحضور كاتلين نوڤاك رئيسة جمهورية المجر، وأعضاء الحكومة، وقائد قوات الدفاع المجرية، وممثلو المنظمات الحكومية والعسكرية الأخرى، وأعضاء السلك الدبلوماسي، والمئات من المهتمين شاركوا في الحفل.
 
وتضمن الحفل عرضًا عسكريًّا بمصاحبة الموسيقات العسكرية، كما تم رفع العلم المجري، وأدى الضباط الجدد القسم العسكري، وألقى وزير الدفاع كريستوف سزالاي بوبروفينيزكي كلمة، تلاها كلمة رئيسة الجمهورية.
 
البابا تواضروس يشارك المجر احتفالها بالعيد القومي (2)
البابا تواضروس يشارك المجر احتفالها بالعيد القومي

البابا تواضروس يشارك المجر احتفالها بالعيد القومي (3)
البابا تواضروس يشارك المجر احتفالها بالعيد القومي

البابا تواضروس يشارك المجر احتفالها بالعيد القومي (4)
البابا تواضروس يشارك المجر احتفالها بالعيد القومي

البابا تواضروس يشارك المجر احتفالها بالعيد القومي (5)
البابا تواضروس يشارك المجر احتفالها بالعيد القومي

البابا تواضروس يشارك المجر احتفالها بالعيد القومي (6)
البابا تواضروس يشارك المجر احتفالها بالعيد القومي

البابا تواضروس يشارك المجر احتفالها بالعيد القومي (7)
البابا تواضروس يشارك المجر احتفالها بالعيد القومي

البابا تواضروس يشارك المجر احتفالها بالعيد القومي (1)
البابا تواضروس يشارك المجر احتفالها بالعيد القومي

البابا تواضروس يشارك المجر احتفالها بالعيد القومي (8)
البابا تواضروس يشارك المجر احتفالها بالعيد القومي

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

المجر

العيد القومى للمجر



الموضوعات المتعلقة

نص كلمة البابا تواضروس الثانى خلال زيارته برلمان المجر

الأحد، 20 أغسطس 2023 12:26 ص

البابا تواضروس يستقبل مطران الكنيسة الروسية في المجر

الأحد، 20 أغسطس 2023 12:21 ص

البابا تواضروس يلتقى أساقفة المجر في مستهل زيارته إلى بودابست.. صور

السبت، 19 أغسطس 2023 09:35 م

وصول البابا تواضروس الثانى إلى مطار بودابست فرانز ويلتقى نائب رئيس وزراء المجر

السبت، 19 أغسطس 2023 03:48 م

البابا تواضروس الثانى يبدأ زيارة للمجر للمشاركة فى احتفالات العيد القومى

الخميس، 17 أغسطس 2023 10:10 ص

البابا تواضروس: المحبة قوة الله فى الإنسان وليست ضعفًا أو موضة قديمة

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 08:37 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة