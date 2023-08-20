الاتحاد الأوروبى يفرض نظام رقابة "أبوية" على السوشيال ميديا لمنع إدمان المراهقين

كتبت: هناء أبو العز

مشهد رؤية أفراد العائلة مجتمعون سويًا، لكنهم منكبون على أجهزة الهاتف يتابعون مقاطع الفيديو الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، ليس فقط معاناة في العالم العرب، لكنه مشهد مألوف للآباء حول العالم، الأمر الذى جعل الاتحاد الأوروبى يفكر في كبح الاستخدام المفرط وربما الضار لمنصات الوسائل الاجتماعى الكبيرة مثل Facebook و Instagram و TikTok .

وفى الوقت الذى تريد فيه الصين قصر وقت الشاشة على 40 دقيقة للأطفال دون سن الثامنة، بينما فرضت ولاية يوتا الأمريكية حظر تجول رقمي للقصر وموافقة الوالدين على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، استهدفت فرنسا الشركات المصنعة، وطالبتهم بتثبيت نظام رقابة أبوية يمكن تفعيله عند تشغيل أجهزتهم.

كما أن الاتحاد الأوروبي لم يرغب في أن يبتعد عن المشاركة في تحسين حياة الأسرة والطفل، وأعلن خطط شاملة خاصة به، واتخاذ خطوات جريئة مع قانون الخدمات الرقمية، والذى سيتم تطبيقه اعتبارًا من نهاية هذا الشهر، وسيجبر أكبر المنصات على الإنترنت - TikTok و Facebook و Youtube، على فتح أنظمتها للتدقيق من قبل المفوضية الأوروبية وإثبات أنها يبذلون قصارى جهدهم للتأكد من أن منتجاتهم لا تؤذي الأطفال.

وكشفت دراسة استقصائية، أن رجال الأعمال الرقميون يكسبون أموالهم من خلال جذب الانتباه لأطول فترة ممكنة، وجني أموال المعلنين من خلال هذه العملية، ويقومون بالتمرير اللانهائي جنبًا إلى جنب مع ردود الفعل الدورية، ولكن غير المتوقعة، من الإعجابات أو الإشعارات، ويوزع على نتائج التحفيز التي تحاكي تأثير ماكينات القمار على أسلاك أدمغتنا.

وأوضحت الدراسة التي نشرتها بولتيكو، إن ما يحدث على السوشيال ميديا شغف يصعب على البالغين إدارته ، وبالتالى يأتي بنتائج حقيقية وسلبية للغاية منها القلق والاكتئاب ومشاكل في الجسد بالإضافة إلى ضعف التركيز.

ووجدت الدراسات الاستقصائية الكبيرة للصحة العقلية في الولايات المتحدة، زيادة ملحوظة على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية في تعاسة المراهقين ، وهو اتجاه استمر خلال الوباء، وزيادة الأفكار الانتحارية ، والاكتئاب ، ولكن أيضًا صعوبات النوم الأكثر اعتدالًا، و هو الأكثر وضوحا بين الفتيات المراهقات.

فيما قال إيليا أبي جودة، وهو طبيب نفسي وأكاديمي في جامعة تورنتو، إنه لاحظ التأثير بشكل مباشر عند العمل في وحدة المرضى النفسيين للأطفال والمراهقين ابتداءً من عام 2015.

وقال أبي جوده ، الذي نشر أيضًا بحثًا حول هذا الموضوع: كنت في الأساس في الخطوط الأمامية ، وأشهد ارتفاعًا كبيرًا في الصراعات بين المراهقين، ولاحظت كل أنواع الشكاوى العاطفية ، والاكتئاب ، والقلق ولكن بالنسبة لهم للوصول إلى المرضى الداخليين نحن نتحدث عن الانتحار.

ولفت أبى جوده إلى أن النتيجة الأكبر من الاستخدام المفرط للإنترنت هى الحرمان من النوم، وتقلب المزاج وسوء الأداء المدرسي المصاحب له ، مشيرًا بأصابع الاتهام إلى استخدام الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وفي مواجهة الضغوط المتزايدة في السنوات الماضية ، قدمت منصات مثل Instagram و YouTube و TikTok أدوات متنوعة لتهدئة المخاوف ، بما في ذلك الرقابة الأبوية، ومنذ عام 2021 ، يرسل YouTube و Instagram المراهقين باستخدام تذكيرات النظام الأساسي لأخذ فترات راحة.

و أعلنت TikTok في مارس أن على القاصرين إدخال رمز مرور بعد ساعة على التطبيق لمواصلة مشاهدة مقاطع الفيديو.

كما سيتم أيضًا حظر منصات الإنترنت الكبيرة جدًا من تتبع نشاط الأطفال عبر الإنترنت لعرض إعلانات مخصصة لهم ، لكن سيتعين على شركات وسائل التواصل الاجتماعي أن تذهب إلى أبعد من ذلك قريبًا.

فبحلول نهاية شهر أغسطس ، سيتعين على المنصات الكبيرة جدًا على الإنترنت التي تضم أكثر من 45 مليون مستخدم في الاتحاد الأوروبي - بما في ذلك شركات مثل Instagram و Snapchat و TikTok و Pinterest و YouTube - الامتثال لأطول قائمة من القواعد، وسيتعين عليهم أن يسلموا إلى هيئة الرقابة على قانون الخدمات الرقمية - المفوضية الأوروبية - أول تقييم سنوي لهم للتأثير الكبير لتصميمهم وخوارزمياتهم وإعلاناتهم وشروط خدماتهم على مجموعة من القضايا المجتمعية مثل حماية القصر والعقلية والرفاهية، وسيتعين عليهم بعد ذلك اقتراح وتنفيذ تدابير ملموسة تحت إشراف شركة تدقيق والمفوضية والباحثين الذين تم فحصهم.

كما يمكن أن تشمل الإجراءات التأكد من أن الخوارزميات لا توصي بمقاطع فيديو حول اتباع نظام غذائي للمراهقات أو إيقاف التشغيل التلقائي افتراضيًا حتى لا يظل القاصرون مدمنين على مشاهدة المحتوى.

وسيتم أيضًا حظر الأنظمة الأساسية من تتبع نشاط الأطفال عبر الإنترنت لعرض إعلانات مخصصة لهم، وقد تم ربط التصاميم المتلاعبة مثل الجداول الزمنية التي لا تنتهي لإلصاق المستخدمين بالمنصات بالسلوك الإدماني ، وستكون محظورة على شركات التكنولوجيا.

وتعمل بروكسل أيضًا مع شركات التكنولوجيا والجمعيات الصناعية ومجموعات الأطفال بشأن قواعد كيفية تصميم المنصات بطريقة تحمي القاصرين. ستوفر مدونة قواعد السلوك بشأن التصميم المناسب للعمر المخطط لعام 2024 بعد ذلك قائمة صريحة بالإجراءات التي تريد المفوضية الأوروبية أن ترى شركات التواصل الاجتماعي الكبيرة تنفذها للامتثال للقانون الجديد.

ومع ذلك، فإن قانون المحتوى الجديد في الاتحاد الأوروبي لن يكون العصا السحرية التي قد يبحث عنها الآباء، فلا ينطبق دفتر قواعد المحتوى على وسائل الترفيه الشائعة مثل الألعاب عبر الإنترنت أو تطبيقات المراسلة أو الأجهزة الرقمية نفسها.

ولا يزال من غير الواضح كيف ستحقق المفوضية الأوروبية وتطارد شركات وسائل التواصل الاجتماعي إذا اعتبروا أنهم فشلوا في الحد من العواقب السلبية لمنصاتهم على الصحة العقلية، وقد يواجه المدققون والباحثون الخارجيون أيضًا عقبات أمام الخوض في مجموعات البيانات وأسطر التعليمات البرمجية للعثورعلى أسلحة دخان وتحدي مزاعم شركات التكنولوجيا.