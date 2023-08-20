الإنقاذ النهري تعثر على جثمان شاب غرق في ترعة قرية الـ21 غرب الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الإسكندرية ،بمشاركة غطاسين الخير،من انتشال جثمان شاب غرقً أمس ببحيرة مشروع ناصر الكائنة أمام قرية 21 بغربي محافظة الإسكندرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بغرق شاب فى ترعة مشروع ناصر أمام قرية 21 بغربي المحافظة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث رفقة قوات الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الواقعة.

من جانبه قال الكابتن إيهاب المالحي، قائد غواصين الخير بالإسكندرية، أنه تم العثور على غريق بحيرة ناصر وهي شاب يدعى أحمد عبدالكريم القذافي مرعى الفرجاني، 35 سنه، بعد غرقه أمس و أن قوات الإنقاذ النهري بدأت رحلة البحث عن الجثمان، فور ورود البلاغ حتى اليوم، مشيرًا أنه فور تلقيه إشارة بغرق شاب فى مشروع ناصر، فأنه وجه الدعوة إلى غواصين الخير وخاصة غواصين الخير فى محافظتي الإسكندرية والبحيرة إلى موقع الحادث لبدء رحلة البحث عن الجثمان.

وأشار قائد غواصين الخير بالإسكندرية، إلى أن الجثمان ظهر على سطح المياه منذ قليل وجرى انتشاله وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.