اليوم السابع
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مصرع طالبين غرقا في نهر النيل بإحدى قرى أبو النمرس بالجيزة

السبت، 19 أغسطس 2023 11:49 م
مصرع طالبين غرقا في نهر النيل بإحدى قرى أبو النمرس بالجيزة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تعرض طالبين للغرق، في نهر النيل بإحدى قرى أبو النمرس، في محافظة الجيزة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال الجثتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة  وباشرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق شخصين في قرية بأبوالنمرس، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين غرق طالبين تم تحديد هويتهما لعدم إجادتهما السباحة في نهر النيل. 
 
تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال الجثتين، وتحرر محضر  بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
 

غرق طالبين نهر النيل

ابو النمرس

امن الجيزة



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