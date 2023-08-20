اليوم السابع
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الأحد، 20 أغسطس 2023 05:52 م
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إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث سير ببنى سويف

الأحد، 20 أغسطس 2023 05:07 م
إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث سير ببنى سويف إسعاف - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب شخص و2 من أبنائه في حادث انقلاب دراجة نارية بطريق فرعي دشطوط سمسطا جنوب محافظة بني سويف، وجرى المصابين إلى المستشفى المركزي في سمسطا لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف ، إخطارًا، بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بطريق دشطوط سمسطا جنوب المحافظة، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.
 
دفع مرفق إسعاف بني سويف بعدد سيارتين اسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.
 
واستقبل مستشفى سمسطا المركزي: محمد أبو بكر عبد الحميد، 50 سنة، فلاح، مقيم سمسطا، مصاب اشتباه كسر بالركبة اليسرى، وابنائه: أسماء، 15 سنة، طالبة، مصابة أشتباه نزيف داخلي وكدمات متفرقة بالجسم، وخالد، 26 سنة، فلاح، مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيسر واشتباه كسر بالقدم اليسرى.
 
 

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