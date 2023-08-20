اليوم السابع
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محافظ بنى سويف يكرم الفائز بالميدالية الفضية فى بطولة العالم البارالمبية

الأحد، 20 أغسطس 2023 03:28 م
محافظ بنى سويف يكرم الفائز بالميدالية الفضية فى بطولة العالم البارالمبية جانب من التكرم
بنى سويف هانى فتحى

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كرم  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف اللاعب الدولى "كريم محمود عبد التواب" ابن بني سويف، لاعب منتخب مصر لألعاب القوى، بعد حصوله  على المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق" 100 متر عدو"، في منافسات بطولة العالم للألعاب البارالمبية التي استضافتها العاصمة الفرنسية باريس  في الفترة من 8 إلى 18  يوليو 2023.
 
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ"اليوم" باللاعب،حيث سلمه شهادة تقدير، لتميزه الرياضى وحصوله على الميدالية الفضية بعد مشاركته مع المنتخب القومي المصري لألعاب القوى  في بطولة العالم  بفرنسا ، حيث أشار المحافظ إلى أن مشاركة لاعبين من أبناء بني سويف من ذوي الهمم في المسابقات والبطولات الدولية وحصولهم على مراكز متقدمة يعتبر مثار فخر وإعزاز لكافة أبناء المحافظة، مضيفاً أنه لن يتوانى عن تكريم المتميزين والنابغين في جميع المجالات، سواء علميًا أو رياضيًا.
 
فيما عبرّ البطل الأوليمبي ووالده، عن تقديرهما للمحافظ "د.محمد هاني غنيم" على هذه اللفتة الطبية وحرصه على لقاء اللاعب والاحتفاء بما حققه من إنجاز ضمن مشاركته في منتخب بلاده الذي يعتز ويفخر بتمثيله في المحافل الدولية والعالمية، مشيرين إلى أن هذا التكريم سيمثل له حافزا معنويا كبيرا ودافعا هاما لمواصلة التميز الرياضى، حتى يظل جديرا بتمثيل بلده في مختلف المنافسات والبطولات.
 
حضر التكريم كل من  هشام الجبالي مدير عام مديرية الشباب والرياضة، محمود عبد التواب رمضان والد اللاعب كريم  اللاعب بنادي مبارك لمتحدى الإعاقة ببني سويف. 
 
 

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