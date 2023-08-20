اليوم السابع
Ads
الأحد، 20 أغسطس 2023 05:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

إصابة 12 شخصا فى انقلاب سيارة بالمنوفية

الأحد، 20 أغسطس 2023 05:24 م
إصابة 12 شخصا فى انقلاب سيارة بالمنوفية انقلاب سيارة - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 12 شخصا في حادث انقلاب سيارة على طريق المشروع بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية، تم نقل المصابين إلى مستشفى الباجور وتحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز الباجور، يفيد بانقلاب سيارة وإصابة 12 شخصا في الحادث، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، برئاسة الدكتور أيمن عباس مدير مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية، وتحت إشراف شادى نبوى البدرى مشرف الإسعاف بمحافظة المنوفية، ونقل المصابين الي مستشفي الباجور لتلفي العلاج، وهم إسلام السيد علي 33 عاما مقيم بقرية الجزيرة الشرقية، ومحمد عبدالله 26 عاما مقيم بقرية العطف، ورضا عبدة 15 عاما، ورشا سعيد 38 عاما، وعبير محمد 33 عاما، وسحر عطية 26 عاما، وأمينه محمد 40 عاما، وزينب السيد 41 عاما، وعطيات محمد  65 عاما، وولاء حافظ 35 عاما، و هند سعيد 35 عاما، وسعاد محمد 45 عاما، مقيمون بمركز الباجور، والإصابات تتراوح بين كسور وكدمات متفلقة بالجسم.
 
وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 
 

 


محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

إنقلاب سيارة

مركز الباجور



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة