إصابة 12 شخصا فى انقلاب سيارة بالمنوفية

تلقي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز الباجور، يفيد بانقلاب سيارة وإصابة 12 شخصا في الحادث، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، برئاسة الدكتور أيمن عباس مدير مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية، وتحت إشراف شادى نبوى البدرى مشرف الإسعاف بمحافظة المنوفية، ونقل المصابين الي مستشفي الباجور لتلفي العلاج، وهم إسلام السيد علي 33 عاما مقيم بقرية الجزيرة الشرقية، ومحمد عبدالله 26 عاما مقيم بقرية العطف، ورضا عبدة 15 عاما، ورشا سعيد 38 عاما، وعبير محمد 33 عاما، وسحر عطية 26 عاما، وأمينه محمد 40 عاما، وزينب السيد 41 عاما، وعطيات محمد 65 عاما، وولاء حافظ 35 عاما، و هند سعيد 35 عاما، وسعاد محمد 45 عاما، مقيمون بمركز الباجور، والإصابات تتراوح بين كسور وكدمات متفلقة بالجسم.

وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.