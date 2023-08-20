إصابة شخصين إثر حادث انقلاب سيارة فى الطريق الأوسطى

كتب عبد الرحمن سيد -أسماء شلبى

أصيب شخصين إثر حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الأوسطى، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من أطفيح اتجاه أكتوبر وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الأوسطى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.