إصابة شخصين إثر حادث انقلاب سيارة فى الطريق الأوسطى

أصيب شخصين إثر حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الأوسطى، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من أطفيح اتجاه أكتوبر وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.
وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الأوسطى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
وضعت الإدارة العامة للمرور مجموعة من التحذيرات للوقاية من الحوادث أعلى الطرق والمحاور والميادين بعد توقعات هيئة الأرصاد بظهور أتربة أو سوء الأحوال الجوية ولتجنب الحوادث المرورية، يجب الالتزام بمجموعة من الإرشادات، ومنها:
- يجب السير بسرعات منخفضة مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية بسبب الأتربة.
- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.
- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل.
- يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب لتأمين مسارك ومسار الآخرين.
- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز.
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