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أسعار الدواجن تستقر فى تعاملات اليوم.. والكيلو بـ68 جنيها للمستهلك

الأحد، 20 أغسطس 2023 08:00 ص
أسعار الدواجن تستقر فى تعاملات اليوم.. والكيلو بـ68 جنيها للمستهلك الدواجن - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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تشهد أسعار الدواجن فى السوق استقرارا ملحوظا، وسجل سعر كيلو الدواجن فى المزرعة 58 جنيها مقابل 61 جنيها ويصل سعر الكيلو للمستهلك بين 68 و 70 جنيها بحسب المنطقة، وذلك مع زيادة المعروض فى الأسواق فى الفترة الحالية.
 
وأشارت شعبة الدواجن الدواجن إلي أن سعر البيض يسجل 108 جنيها لكرتونة البيض الأبيض وبلغ سعر البيض البلدى 119 جنيها وسعر البيض الأحمر 110 جنيها للكرتونة، ويضاف 10 إلى 15 جنيها على هذه الأسعار كتكلفة النقل ومكاسب التجار.
 
وسجل سعر الكتكوت الأبيض 15 جنيهات والكتكوت الساسو  12 جنيهات والكتكوت بلدى 9 جنيها والكتكوت الهجين 11 جنيه الفيومى على وشه 15 جنيهات والبط المولر 37 جنيها وبلغ سعر البط المسكوفى 35 جنيها والبط البيور 22 جنيها.
 
 
 

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