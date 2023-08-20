أخبار مصر.. الأرصاد: طقس غد حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 33 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقسا حارا رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسى يوجه بالتركيز على تطوير الكوادر البشرية ومنظومة المعلمين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة التركيز على تطوير الكوادر البشرية ومنظومة المعلمين، وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة بالاهتمام بالتعليم بعناصره كافة، وخاصة العنصر البشري، وإيلائه الأهمية التي تليق به باعتباره أساس بناء الشخصية وتكوين الإنسان، مما يتطلب منظومة رفيعة المستوى للانتقاء والتأهيل، تقوم على معايير الموضوعية والتجرّد، والكفاءة والتميز، والجدية والتفوق العلمي والشخصي والنفسي، وبما يدعم كذلك جهود إصلاح الجهاز الإداري للدولة، ويسهم في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

مصر تؤكد رفضها الاعتداء على قوات حفظ السلام فى المنطقة العازلة بقبرص

أكدت وزارة الخارجية المصرية رفضها بشكل قاطع الاعتداء علي قوات حفظ السلام الأممية فى المنطقة العازلة بقبرص، مؤكدة موقفها الثابت تجاه القضية القبرصية الذى يتأسس على احترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، جاء ذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر "تويتر". مصر تجدد دعمها الكامل للمؤسسات الليبية وتدعو لدعم الحل الليبى - الليبى جددت مصر دعمها الكامل لمؤسسات الدولة الليبية عند اضطلاعها بمهامها من أجل استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت، ودعت جميع الأطراف الدولية إلى مساندة هذه الجهود الوطنية الخالصة في إطار الالتزام بمبدأ دعم الحل الليبي / الليبي، وحرصاً على استقرار ليبيا وسيادتها وتحقيقاً لتطلعات شعبها الشقيق.

شكرى يبحث مع بيدرسون مخرجات اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية حول سوريا

تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من "جير بيدرسون"، المبعوث الأممي الخاص بسوريا، بحسب ما صرح به السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية.

الإسكان تنفى تعاقدها مع شركات وسيطة لمساعدة المواطن فى الحصول على وحدة سكنية

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله بشأن تعاقد وزارة الإسكان مع شركات وسيطة لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية ضمن البرنامج الرئاسي "سكن كل المصريين" لمحدودي الدخل، تواصل المركز مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة للتعاقد مع شركات وسيطة لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية ضمن البرنامج الرئاسي "سكن كل المصريين" لمحدودي الدخل، مشدداً على أن الصندوق اعتمد التحول الرقمي في كافة الخدمات التي يقدمها للمواطنين، وهو ما يمكن المواطن من التقديم للحصول على وحدته السكنية ومتابعة طلبه وتقديم الشكاوى، إن وجدت، بصورة إلكترونية، مؤكداً أنه يمكن للمواطنين التعرف على كافة المعلومات الدقيقة من خلال متابعة المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط التالي:"http://www.facebook.com/shmffeg"، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق عبر الرابط التالي: "www.shmff.gov.eg"، مُحذراً المواطنين من التعامل مع الشركات والصفحات التي تدار عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتستهدف النصب عليهم وإيقاعهم بمعاملات غير قانونية.

مصر تدعو للتهدئة والعودة إلى مسار التسوية السياسية للقضية القبرصية

دعت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، إلى التهدئة ووقف أية إجراءات من شأنها تأجيج التوتر بين شطري جزيرة قبرص، على خلفية حادث الاعتداء على قوات بعثة حفظ السلام الأممية في المنطقة العازلة بين شطري الجزيرة يوم الجمعة الماضية. وزير التموين يفتتح أول مكتب سجل تجاري نموذجي على مستوى الجمهورية بمدينة طنطا افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الأحد، مكتب السجل التجارى النموذجى دخل المركز التجارى بالمنطقة التجارية / اللوجيستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، حيث يعد أول مكتب سجل تجارى داخل منطقة لوجيستية / تجارية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمى وتيسير الحصول على خدمات متميزة فى إطار خطة وزارة التموين لميكنة الخدمات . مطار القاهرة يغلق صالة الوصول 1 لأعمال التطوير والتجديد ونقل الرحلات لصالة 3 تبدأ شركة ميناء القاهرة الجوي، اليوم الأحد، إغلاق صالة الوصول رقم 1 بمبني الركاب رقم 1 والمعروف بالمطار القديم كلياً ونقل الرحلات إلى صالة الوصول رقم 3 وصول بنفس المبني، بسبب بدء أعمال التطوير والتجديد في الصالة القديمة، وتم التاكيد علي جاهزية صالة 3 لاستقبال الرحلات. مكتب التنسيق يهيب بطلاب المرحلة الثانية سرعة تسجيل الرغبات ويؤكد: لا مد للتقدم أهاب مكتب تنسيق القبول بالجامعات، برئاسة السيد عطا، طلاب تنسيق المرحلة الثانية بسرعة تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى، وذلك قبل انتهاء الموعد المحدد لغلق باب تسجيل الرغبات المقرر له السابعة من مساء اليوم الأحد. وزارة العمل تعلن عن ملتقى توظيف يوفر 10 آلاف فرصة عمل لشباب القاهرة أعلنت وزارة العمل ، اليوم الأحد، عن تنظيم ملتقى توظيف يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، الموافق 29 أغسطس 2023، يوفر عشرة آلاف فرصة عمل، منهم لذوي همم، بكافة التخصصات، في 73 منشأة صناعية،لشباب محافظة القاهرة،وذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة. وزارة التموين: إتاحة 14 خدمة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن مكتب السجل التجاري النموذجي المميز داخل مقر المنطقة التجارية / اللوجيستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، يتيح أيضا الحصول على خدمة التوقيع الإلكتروني وخدمة الحصول على شهادات المنشأ للمصدرين وخدمات الضرائب وكذلك خدمات السجل التجاري، لافتا الى أنه في إطار التحول الرقمي فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات معالي وزير التموين والتجارة الداخلية باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري اليكترونيا، حيث تم إتاحة أيضا خدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية مثل طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية، استدلال عن القيد بالسجل التجاري، حجز موعد في المكتب، استعلام عن بيانات مكتب ومستخرج من السجل التجاري، واستعلام عن السجل التجاري، وطلب تجديد سجل تجارى، وطلب شهادة بيانات للسجل، خدمة تحديث بيانات "تعديل بيانات، حذف رقمى القومي" أيضا، إضافة منشأة "إثبات رقمى القومي على المنشأة وخدمة حجوزاتى .

الأرصاد: طقس غد حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الإثنين ، طقسا حارا رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.