هل تساعد القهوة فى علاج الصداع النصفى؟

كتبت نهير عبد النبى

يحاول المصاب بالصداع النصفي المزمن تجنب الكافيين دائمًا، خوفًا من أن يحفز لديه نوبة الصداع النصفي ولكن هل يساعد الكافيين حقًا في علاج الصداع النصفي؟ وبحسب ما ذكره موقع health فإن الإجابة تعتمد على مقدار الكافيين الذي نستهلكه.



كيف يساعد الكافيين فى علاج الصداع؟ تظهر الأبحاث أنه بالنسبة للذين يعانون نوبات من الصداع النصفي العرضي (الذي يُعرف بأنه حدوث أقل من 14 صداعًا في الشهر)، فإن حصة أو اثنتين من الكافيين قد تحد من حدوث نوبات الصداع على مدار اليوم.

بالنسبة للذين يستهلكون الكافيين بانتظام، فإن حصة أو حصتين (أي 8 أونصات من القهوة أو 6 أونصات من الشاي أو 12 أونصة من الصودا أو أونصتين من مشروب الطاقة) لم يكن لها أي تأثير على الصداع النصفي في نفس اليوم أو في اليوم التالي، يقلل الكافيين من الالتهاب ما يساعد في تخفيف آلام الصداع النصفي.



كيف يسبب الكافيين الصداع النصفي أو يحفز حدوثه؟ مع أن الكافيين قد يكون مفيدًا عند استهلاكه بمقدار أقل من حصتين في اليوم، فإنه ستكون هناك مشكلة فور الوصول إلى استهلاك ثلاث حصص أو أكثر يوميًا.

الكافيين مدر للبول، وقد تؤدي كثرة التبول إلى الجفاف وفقدان المغنيسيوم، وهذان العاملان من أهم المحفزات لحدوث الصداع النصفي.

من المهم أيضًا ملاحظة أن شرب الكثير من الكافيين ربما يحول ذلك الصداع النصفي العرضي إلى صداع نصفي مزمن، أي حدوث 15 صداعًا أو أكثر في الشهر.



انسحاب الكافيين: عند الاعتياد على استهلاك الكافيين بانتظام ثم التوقف عن ذلك لمدة يوم أو يومين، قد يمر الشخص بمرحلة انسحاب الكافيين التي يكون الصداع النصفي أحد أعراضها.

يقبض الكافيين الأوعية الدموية في الدماغ، لكن فور التوقف عن تناوله تتوسع تلك الأوعية الدموية مجددًا ما قد يؤدي إلى الإحساس بالألم.

تشير الأبحاث إلى أن أعراض انسحاب الكافيين تبدأ عادةً في غضون 12 إلى 24 ساعةً بعد التوقف عن استهلاك الكافيين وتستمر من يومين إلى تسعة أيام.



مسكنات الألم والصداع النصفي: تحتوي بعض مسكنات الألم على مادة الكافيين ووفقًا للأبحاث قد يساعد الكافيين في زيادة امتصاص الدواء جيدًا ما يخفف الألم بسرعة أكبر.

لكن تناول الكثير من مسكنات الألم التي تحتوي على الكافيين، قد ينتج صداعًا نصفيًا ناتجًا عن الإفراط في تناول الأدوية.



ما مقدار الكافيين الذي يعد أكثر من اللازم؟ وما الذي يمكن فعله للتأكد من أنك لا تفرط فى تناوله؟ يجب علينا أن نكون على دراية بكميات الكافيين في أحجام المشروبات التي نتناولها ونحاول أن نعود أنفسنا على استهلاك 150 إلى 200 ميليجرام يوميًا، ويبلغ هذا الحجم نحو كوب إلى كوبين من القهوة العادية.

لن يكون الأشخاص الذين يشربون القهوة منزوعة الكافيين في أمان أيضًا، لأن هذه المنتجات ما تزال تحتوي على كمية قليلة من الكافيين، وقد ينصح بتجنب القهوة منزوعة الكافيين إذا كان الشخص حساسًا جدًا لاستهلاك الكافيين.

في حين أن معظم الناس قد يستهلكون نحو 400 ميليجرام من الكافيين دون أي مخاوف، من المهم بالنسبة لدى المريض بالصداع النصفي أن يراقب كمية الكافيين التي يتناولها ويدوّن أي عرض من أعراض الصداع النصفي التي يشعر بها.

يجب تقليل تناول الكافيين تدريجيًا للحد من آثار انسحاب الكافيين، أو البقاء على الكمية المسموحة منه لمنع حدوث نوبة.