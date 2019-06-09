مفيش قهوة من غير كافيين.. اعرف الحقيقة

كتبت إيناس البنا

قد يلجأ البعض من محبى شرب القهوة -فى محاولة منهم للتخلى عن الكافيين الزائد فى نمطهم اليومى- إلى القهوة منزوعة الكافيين اعتقادًا منهم أنها خالية منه.

ولكن الأخبار السيئة أنه توجد فى تلك القهوة بعض الكافيين وإن كان بنسب بسيطة، هذه النسب يمكن أن تبقى الكافيين في مجرى الدم لديك لمدة تصل إلى 24 ساعة، ما قد يجعلك تسهر في الليل.

ما هى القهوة منزوعة الكافيين

يفترض معظم الناس وفقًا لتقرير موقع "huffpost" أن القهوة منزوعة الكافيين خالية من الكافيين بنسبة 100٪. لكن في الواقع، تشترط لوائح وزارة الزراعة الأمريكية أن تكون القهوة الخالية من الكافيين خالية من الكافيين بنسبة 97%، لذلك يوجد القليل من الكافيين في قهوة منزوعة الكافيين.

وعلى الرغم من أن جرعة 3% من الكافيين قد تبدو صغيرة نسبيًا، فقد تكون كافية لإبقائك مستيقظًا حتى الساعات الأولى من الصباح.

العامل الأكبر الذي يحدد اختيارك قهوة منزوعة الكافيين، هو تسامحك العام مع الكافيين، فإذا أظهرت عليك أي من هذه العلامات التى تدل على شرب الكثير من القهوة يجب تقليل الكميات .