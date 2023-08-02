اليوم السابع
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الأربعاء، 02 أغسطس 2023 03:33 م
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مكتب خدمة المواطنين بالشرقية يستقبل 152 شكوى وطلبا خلال شهر

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 02:09 م
مكتب خدمة المواطنين بالشرقية يستقبل 152 شكوى وطلبا خلال شهر مكتب خدمة المواطنين - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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استقبل مكتب خدمة المواطنين بمحافظة الشرقية، خلال شهر يوليو الماضي 152 شكوى وطلب تم الرد عليها كلها بنسبة 99% بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام .
 
اشاد  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالجهود التي يبذلها فريق عمل مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام فى رصد وتلقى الشكاوى والطلبات من المواطنين، ثم التواصل والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام والجهات المعنية، لحل هذه الشكاوى، والاستجابة للطلبات المقدمة، مؤكداً أن مكتب خدمة المواطنين يمثل إحدى الآليات المهمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتواصل مع المواطنين، والإستماع إلى شكواهم و مطالبهم، والعمل على حلها ولتتزامن مع جهود الدولة الرامية إلى استحداث أسس وركائز الجمهورية الجديدة التي تُعلى من شأن المواطن ، وتضعه على رأس الأولويات وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة خاصة مع بدء مرحلة الانطلاق بقوة لإحداث تنمية مستدامة تنعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن المصرى.
 
وفى سياق متصل أكد  إبراهيم عز الدين مدير إدارة خدمة بالديوان العام أن الشكاوى التى استقبلتها الإدارة خلال شهر يوليو الماضى تنوعت بين بناء بدون ترخيص وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل كهرباء وغاز طبيعى بالإضافة إلى طلبات تقنيين أراضي لواضعى اليد وتظلمات من بعض الموظفين.
 
 

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