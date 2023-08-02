اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 7 آخرين إثر انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى البحيرة

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 07:33 م
مصرع شخص وإصابة 7 آخرين إثر انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى البحيرة حادث تصادم - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقى طفل مصرعه بينما أصيب 7 آخرون بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الإقليمي  بنطاق مركز وادي النطرون بالبحيرة.
 
كان اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، فيما استقبل مستشفى وادى النطرون جثة طفل يدعى « أنس ا.د»، 6 سنوات و7 آخرين مصابين بجروح متفاوتة إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الإقليمي اتجاه القاهرة دائرة مركز وادى النطرون. 
 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.

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